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उत्तराखंड में अगले 6 दिन तक बारिश का पूर्वानुमान, 4 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट

मौसम समाचार ( Etv Bharat )

देहरादून: मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने उत्तराखंड के लिए 6 अगस्त तक का मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है. इस पूर्वानुमान के अनुसार अगले 6 दिन सभी जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश होगी. मौसम विभाग ने गुरुवार तक येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज अगस्त महीने की बारिश से ही शुरुआत होगी. जो अलर्ट दिया गया है, उसके अनुसार आज शनिवार 1 अगस्त को उत्तराखंड के देहरादून, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. बाकी पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर चलने की उम्मीद है. हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. 2 अगस्त को येलो अलर्ट: रविवार 2 अगस्त को राज्य के देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. बाकी पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं बारिश के तीव्र से अति तीव्र दौर होने की संभावना है. राज्य के दो मैदानी जिलों हरिद्वार और उधम सिंह नगर में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. कल भी मौसम का येलो अलर्ट रहेगा.