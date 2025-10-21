ETV Bharat / state

हिमाचल में इन जगहों पर बारिश-बर्फबारी का पूर्वानुमान, जानें इस सप्ताह कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 21 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है.

हिमाचल में बारिश-बर्फबारी का पूर्वानुमान
हिमाचल में बारिश-बर्फबारी का पूर्वानुमान (FILE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 21, 2025 at 1:26 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में दिवाली के बाद अब मौसम खुशनुमा रहने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार, 21 अक्टूबर को राज्य के ऊंचाई वाले कुछ जगहों पर और 22-23 अक्टूबर को एक से दो स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. वहीं, इस सप्ताह में अन्य दिनों में राज्य में मौसम शुष्क रहने की सांभावना है. अगर प्रदेश में तापमान की बात करें तो अगले 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 21 अक्टूबर को चंबा, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिले में कुछ जगहों पर बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने का पूर्वानुमान जताया है. कुल्लू, शिमला और कांगडा (बड़ा बंगाल और आसपास के क्षेत्र) जिलों में में अलग-अलग स्थान पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है. इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा शिमला और लाहौल स्पीति में भी हल्की बारिश होने की संभावना है.

वहीं, 22 और 23 अक्टूबर चंबा, कांगड़ा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश और हिमपात होने की संभावना है. वहीं, 24, 25 और 26 अक्टूबर को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा.

हिमाचल प्रदेश के अधिकांश जिलों में पिछले एक सप्ताह से धूप खिली हुई है. मौसम विभाग के मुताबिक, मंगलवार, 21 अक्टूबर से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है. इसके साथ ही अगले 3-4 दिनों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा.

