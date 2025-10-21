ETV Bharat / state

हिमाचल में इन जगहों पर बारिश-बर्फबारी का पूर्वानुमान, जानें इस सप्ताह कैसा रहेगा मौसम?

शिमला: हिमाचल प्रदेश में दिवाली के बाद अब मौसम खुशनुमा रहने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार, 21 अक्टूबर को राज्य के ऊंचाई वाले कुछ जगहों पर और 22-23 अक्टूबर को एक से दो स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. वहीं, इस सप्ताह में अन्य दिनों में राज्य में मौसम शुष्क रहने की सांभावना है. अगर प्रदेश में तापमान की बात करें तो अगले 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 21 अक्टूबर को चंबा, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिले में कुछ जगहों पर बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने का पूर्वानुमान जताया है. कुल्लू, शिमला और कांगडा (बड़ा बंगाल और आसपास के क्षेत्र) जिलों में में अलग-अलग स्थान पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है. इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा शिमला और लाहौल स्पीति में भी हल्की बारिश होने की संभावना है.

वहीं, 22 और 23 अक्टूबर चंबा, कांगड़ा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश और हिमपात होने की संभावना है. वहीं, 24, 25 और 26 अक्टूबर को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा.