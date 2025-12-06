ETV Bharat / state

हिमाचल में दिसंबर में भी आसमान से राहत बरसने की उम्मीदें कम, जानें इसकी पीछे की वजह?

पिछले साल यानी 2024 के दिसंबर महीने में हुई बारिश के आंकड़े पर गौर करे तो हिमाचल में 1 से 31 दिसंबर तक 48.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी. प्रदेश में इस अवधि के दौरान सामान्य बारिश का आंकड़ा 38.1 मिलीमीटर बारिश का है. ऐसे में दिसंबर 2024 में सामान्य से 27 फीसदी अधिक बारिश हुई थी. पिछले साल दिसंबर में हुई अच्छी बारिश और बर्फबारी से कृषि और बागवानी के लिहाज से काफी फायदेमंद रही थी. वहीं, बर्फबारी का लुत्फ लेने को बड़ी संख्या में सैलानियों ने भी हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों का रुख किया है. ऐसे पिछली साल दिसंबर का महीना पर्यटन कारोबार के लिहाज से अच्छा रहा था, लेकिन इस बार मौसम आउट लुक से किसानों, बागवानों और पर्यटन कारोबारियों की चिंता बढ़ सकती है.

हिमाचल में 1 से 6 दिसंबर तक बारिश की बूंद तक नहीं गिरी है. प्रदेश में इस अवधि में सभी 12 जिलों में 0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. इस दौरान सामान्य बारिश का आंकड़ा 2.3 मिलीमीटर बारिश का है. वहीं, हिमाचल में पिछले महीने यानी 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मात्र 1 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 95 फीसदी कम था. इस दौरान सामान्य बारिश का आंकड़ा 19.7 मिलीमीटर बारिश का है.

दिसंबर में भी आसमान से राहत बरसने की उम्मीदें कम (METEOROLOGICAL CENTRE SHIMLA)

सर्दियों के मौसम में हिमाचल में सक्रिय होने वाला पश्चिमी विक्षोभ ही बारिश का एकमात्र सहारा होता है. लेकिन 7 दिसंबर को जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, वह भी अधिक प्रभावी नहीं होगा. जिससे इस दौरान प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा व कुल्लू में कुछेक स्थानों पर ही हल्की बर्फबारी की संभावना है. जिसका असर कृषि और बागवानी सहित प्रदेश में सर्दियों के मौसम में विभिन्न राज्यों से बर्फबारी को देखने के लिए उमड़ने वाली पर्यटकों की भीड़ पर भी पड़ सकता है.

शिमला: हिमाचल में लंबे समय से बनी सूखे जैसी चिंता दिसंबर में भी खत्म होती नहीं दिख रही है. मौसम विभाग की ताजा आउटलुक रिपोर्ट ने साफ संकेत दिए हैं कि सर्दियों की दस्तक के बावजूद आसमान मे उमड़ने वाले बादल मेहरबान नहीं होंगे. ऐसे में इस महीने प्रदेश भर में सामान्य से कम बारिश होने के आसार जताए हैं. इस दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहने की संभावना बनी हुई हैं.

आउटलुक में सामान्य से बारिश के आसार

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के सीनियर साइंटिस्ट संदीप कुमार शर्मा ने कहा, 'दिसंबर महीने का बारिश और तापमान का आउटलुक आया है. उसमें में भी संभावना है कि दिसंबर महीने में प्रदेश भर में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है. इस दौरान न्यूनतम और अधिक तापमान भी सामान्य से अधिक रहेंगे'.

संदीप कुमार शर्मा ने कहा कि पोस्ट मानसून में जो बारिश होती है. वह वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण होती है. 2 हफ्ते पहले भी हिमाचल में स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टरबेंस अप्रोच नहीं हुई थी. इस कारण अभी तक प्रदेश में अच्छी बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है. अभी भी 7 दिसंबर को वेस्टर्न डिस्टरबेंस का प्रभाव कम और सीमित क्षेत्र में रहेगा. लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा व कुल्लू में बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और कहीं पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है.

15 सालों 5 बार सामान्य से अधिक बारिश

हिमाचल में अधिकतर सालों में दिसंबर महीने ने लोगों को निराश ही किया है. दिसंबर महीने में सामान्य बारिश का आंकड़ा 38.1 मिलीमीटर बारिश का है. लेकिन पिछले 15 सालों में दिसंबर महीने में सिर्फ 5 बार ही सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है.

हिमाचल में दिसंबर माह में हुई बर्फबारी (ETV Bharat)



सामान्य से कब कितनी कम/अधिक बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल में 2010 से वर्ष 2024 के बीच 15 सालों की अवधि में 10 बार सामान्य से कम बारिश और 5 बार सामान्य से अधिक बारिश दर्ज हुई हैं.

दिसंबर माह में सामान्य से कम या अधिक बारिश (ETV Bharat)

सर्दियों में बर्फबारी पर निर्भर पर्यटन कारोबार

शिमला में होटल वुडलैंड के मालिक अतुल गौतम का कहना है, 'हिमाचल में सर्दियों के मौसम में पर्यटन कारोबार अच्छी बर्फबारी पर निर्भर है. क्रिसमस और नए साल पर 20 से 31 दिसंबर तक के बीच तो शिमला में हमेशा ही सैलानियों की काफी भीड़ उमड़ती है, लेकिन अगर दिसंबर के पहले सप्ताह में अच्छी बर्फबारी होती है तो पूरा महीना ही शिमला सहित अन्य प्रदेश के अन्य पर्यटन स्थलों में बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं'.

अतुल गौतम ने बताया कि इसी तरफ से जनवरी के पहले सप्ताह में होने वाली अच्छी बर्फबारी से भी फरवरी महीने तक काफी अधिक संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. वहीं ये पर्यटक बर्फबारी के मजा लेने को लंबे समय तक शिमला सहित अन्य पर्यटन स्थलों में रुकते हैं. बर्फबारी नहीं हुई है, जिस कारण अभी शिमला में बहुत कम संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं.

पिछले 10 सालों में आए पर्यटकों की संख्या

पिछले 10 सालों में हिमाचल घूमने आए पर्यटकों का आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2015 में 1 करोड़ 75 लाख 31 हजार 153 भारतीय और विदेशी पर्यटकों ने हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों का रुख किया था. इसी तरह से वर्ष 2016 में 1 करोड़ 84 लाख 50 हजार 520, वर्ष 2017 में 1 करोड़ 96 लाख 01 हजार 533, वर्ष 2018 में 1 करोड़ 64 लाख 50 हजार 503, वर्ष 2019 में 1 करोड़ 72 लाख 12 हजार 107, वर्ष 2020 में 32 लाख 13 हजार 379, वर्ष 2021 में 56 लाख 37 हजार 102, वर्ष 2022 में 1 करोड़ 51 लाख 00 हजार 277, वर्ष 2023 में 1 करोड़ 60 लाख 04 हजार 924 और वर्ष 2024 में 1 करोड़ 81 लाख 24 हजार 694 भारतीय और विदेशी पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटक स्थलों में घूमने पहुंचे थे. ये आकंड़े हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग के हैं.

हिमाचल आने वाले पर्यटकों की संख्या (ETV Bharat)



