मौसम में बदलाव से झारखंड का पारा लुढ़का, धधक रहे डाल्टनगंज में भी राहत, कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी, विमान सेवा प्रभावित
झारखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है. इस बीच मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है.
Published : May 30, 2026 at 1:23 PM IST
रांचीः गर्मी से बेहाल झारखंड पर मौसम ने मेहरबानी दिखाई है. रांची समेत कई इलाकों में बारिश की वजह से अधिकतम पारा सामान्य से नीचे आ गया है. इस वजह से गर्मी से राहत मिली है. वहीं आग की तरह झुलस रहे पलामू के डाल्टनगंज का अधिकतम पारा पिछले 24 घंटे में लुढ़कर 34.5 डिग्री पर आ गया है. यहां सामान्य की तुलना में तापमान में 3.5 डिग्री की कमी रिकॉर्ड हुई है. मौसम केंद्र, रांची ने 30 मई से 1 जून तक कई इलाकों के लिए वज्रपात, तेज हवा और मेघ गर्जन और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. खराब मौसम का असर विमान सेवा पर भी पड़ा है.
झारखंड में बदले मौसम का विमान सेवा पर असर
रांची एयरपोर्ट क्षेत्र में मेघ गर्जन, बारिश और तेज हवा की वजह से कई विमान को सुरक्षा कारणों से डायवर्ट किया गया है. रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की फ्लाइट समेत कई विमानों को रांची में लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली और उन्हें कोलकाता एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट कर दिया गया. बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश शुक्ला ने बताया कि मौसम में सुधार और दृश्यता सामान्य होने के बाद ही उड़ानों का संचालन सुचारु किया जाएगा. उन्होंने यात्रियों को एयरलाइंस से फ्लाइट स्टेटस की जानकारी लेकर ही एयरपोर्ट जाने की सलाह दी है.
गर्मी में सर्दी का एहसास
झारखंड के मौसम में आए बदलाव की वजह से गर्मी में सर्दी का एहसास हो रहा है. मौसम केंद्र, रांची के मुताबिक पिछले 24 घंटे में रांची का अधिकतम पारा सामान्य की तुलना में 8.6 डिग्री लुढ़कर 27.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. जबकि न्यूनतम पारा 19.8 डिग्री रहा है, लेकिन रांची के नामकुम में न्यूनतम पारा सबसे कम 17.6 डिग्री रहा है. जमशेदपुर में सामान्य की तुलना में अधिकतम पारा में 5.8 डिग्री की कमी आई है. यहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री रहा है. बोकारो में अधिकतम पारा 34.2 डिग्री, चाईबासा में 33.4 डिग्री, देवघर में 29.8 डिग्री, कोडरमा में 26.8 डिग्री, गुमला में 31.1 डिग्री, हजारीबाग में 28.1 डिग्री, जामताड़ा में 33.4 डिग्री, खूंटी में 32.2 डिग्री, लातेहार में 28.4 डिग्री, लोहरदगा में 32.1 डिग्री, पाकुड़ में 33.5 डिग्री, सरायकेला में 33.4 डिग्री, साहिबगंज में 31.7 डिग्री और सिमडेगा में 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है.
सुबह होते ही रांची में झमाझम बारिश
30 मई की सुबह धूप निकलने के बाद अचानक मौसम बदल गया. सुबह 8 बजते ही आसमान में घने बादल उमड़ने लगे. तेज हवाएं चलने लगीं और तेज मेघ गर्जन के साथ कुछ देर तक झमाझम बारिश हुई. इस दौरान रांची समेत चतरा, हजारीबाग, लातेहार, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला-खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में बारिश हुई है. इसके अलावा गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, देवघर, जामताड़ा, बोकारो और सिमडेगा के लिए भी बारिश और तेज हवा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.
आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम
मौसम केंद्र, रांची की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 30 मई को उत्तर-पूर्वी झारखंड के देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के अलावा निकटवर्ती मध्य के बोकारो, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़ और रांची में कहीं-कहीं मेघ गर्जन, तेज हवा और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है. मौसम केंद्र ने इन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा 31 मई और 1 जून को उत्तर-पश्चिम भाग को छोड़ कर शेष इलाकों में कहीं-कहीं मेघ गर्जन, तेज हवा और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है. मौसम केंद्र के मुताबिक मौसम में बदलाव का सिलसिला 4 जून तक देखने को मिल सकता है.
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