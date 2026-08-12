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झारखंड में अगले चार दिनों तक बदला रहेगा मौसम, 15 अगस्त तक बारिश के साथ वज्रपात की संभावना

रांची में आसमान में छाए बादल. ( फोटो-ईटीवी भारत )