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झारखंड में अगले चार दिनों तक बदला रहेगा मौसम, 15 अगस्त तक बारिश के साथ वज्रपात की संभावना

मौसम केंद्र रांची ने झारखंड के मौसम को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है. अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है.

Weather update for Jharkhand
रांची में आसमान में छाए बादल. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 12, 2026 at 5:41 PM IST

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रांचीः झारखंड में अगले चार दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा. 12 से 15 अगस्त के बीच राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बारिश के साथ गरज और वज्रपात की स्थिति बन सकती है. कुछ इलाकों में तेज हवा चलने के साथ भारी बारिश भी हो सकती है. मौसम के इस बदलाव का असर स्वतंत्रता दिवस के दिन भी देखने को मिल सकता है.

12 अगस्त को इन‌ इलाकों में दिखेगा असर

12 अगस्त को राज्य के दक्षिणी, मध्य और उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में कई जगहों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. कुछ स्थानों पर वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. गुमला और खूंटी के साथ उत्तर-पूर्वी झारखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है. दिन के तापमान में भी आने वाले दिनों में गिरावट देखने को मिल सकती है.

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12-13 अगस्त को भारी बारिश संभावित झारखंड के जिले. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

13 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम

13 अगस्त को भी बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं. दक्षिणी, मध्य और उत्तर-पश्चिमी झारखंड में गरज के साथ बारिश और तेज हवा की स्थिति बन सकती है. ‌इस दौरान गुमला, रांची, खूंटी, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो और लोहरदगा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. वज्रपात को लेकर भी सावधानी बरतने की जरूरत होगी.

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13-14 अगस्त को भारी बारिश संभावित झारखंड के जिले. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

14 अगस्त को मौसम का पूर्वानुमान

14 अगस्त को बारिश का असर और बढ़ सकता है. उत्तर-पश्चिमी झारखंड तथा मध्य झारखंड के गुमला और लोहरदगा क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो और हजारीबाग में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. गरज-वज्रपात के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बनी रहेगी.

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14-15 अगस्त को भारी बारिश संभावित झारखंड के जिले. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

15 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम

स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को भी झारखंड में मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना नहीं है. उत्तर-पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य झारखंड में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. खासकर गुमला और खूंटी में बारिश की संभावना बनी हुई है. कई इलाकों में गरज-वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है.

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15-16 अगस्त को भारी बारिश संभावित झारखंड के जिले. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

कुल मिलाकर 12 से 15 अगस्त तक झारखंड में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. इस दौरान कहीं हल्की तो कहीं मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है. मौसम केंद्र ने गरज और वज्रपात के दौरान लोगों को खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी है.

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