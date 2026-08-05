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झारखंड में अगले तीन दिनों तक बारिश के आसार, विधानसभा का मानसून सत्र और AISA मार्च पर असर संभव

मौसम केंद्र रांची के झारखंड के मौसम को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है. राज्य में अगले तीन दिनों तक मौसम बदला-बदला नजर आएगा.

Jharkhand weather report
सांकेतिक तस्वीर. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 5, 2026 at 3:10 PM IST

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रांचीः रांची समेत पूरे झारखंड में आज मौसम का मिजाज बदला रहेगा. राज्य के लगभग सभी जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और मेघगर्जन होने की प्रबल संभावना है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है. अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने का अनुमान है, जिससे लोगों को उमस से राहत मिल सकती है.

आज इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

5 अगस्त को धनबाद, बोकारो, रामगढ़, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है. रांची सहित मध्य झारखंड के जिलों में भी रुक-रुक कर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं.

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5 से 6 अगस्त तक भारी बारिश संभावित झारखंड के जिले. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

6 अगस्त को कैसा रहेगा रांची का मौसम?

6 अगस्त से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है. मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक रांची में पूरे दिन बादल छाए रहने, हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और मेघगर्जन की संभावना है. हालांकि रांची में तेज या भारी बारिश का कोई विशेष अलर्ट जारी नहीं किया गया है. इसलिए राजधानी रांची में बारिश के कारण आवाजाही प्रभावित हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की आशंका फिलहाल नहीं है.

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6 से 7 अगस्त तक भारी बारिश संभावित झारखंड के जिले. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

6 अगस्त को इन जिलों में भारी बारिश के आसार

6 अगस्त को गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, गुमला, रांची और खूंटी जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक, वज्रपात और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना बनी रहेगी.

7 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम?

7 अगस्त को AISA की ओर से छात्रों की मांगों के समर्थन में विधानसभा मार्च प्रस्तावित है. मौसम विभाग के अनुसार उस दिन भी रांची सहित पूरे राज्य में आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और मेघगर्जन की प्रबल संभावना है. रांची और आसपास के गुमला व खूंटी जिले में कहीं-कहीं भारी बारिश का भी अनुमान है. ऐसे में विधानसभा मार्च के दौरान बारिश और फिसलन की स्थिति बन सकती है, इसलिए आयोजकों और प्रतिभागियों को मौसम को ध्यान में रखकर तैयारी करनी होगी.

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5 से 7 अगस्त तक वज्रपात संभावित झारखंड के जिले. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

अगले कुछ दिन ऐसा ही रहेगा मौसम

मौसम केंद्र के मुताबिक 8 अगस्त तक राज्य में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. 9 अगस्त को भी कई इलाकों में बारिश और मेघगर्जन की संभावना बनी रहेगी. 10 अगस्त तक तेज हवा और गरज-चमक का असर देखने को मिल सकता है, जबकि 11 अगस्त के लिए फिलहाल किसी विशेष चेतावनी की घोषणा नहीं की गई है.

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