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झारखंड में मानसून का जोर बरकरार, 19 और 20 जुलाई को कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

रांची: झारखंड में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. राज्य के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग ने 19 और 20 जुलाई के लिए कई जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है. गरज-चमक, वज्रपात और तेज हवाओं की भी आशंका जताई गई है. वहीं, पिछले 24 घंटों के मौसम के आंकड़े बताते हैं कि धनबाद समेत कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज हुई, जबकि कुछ इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर रहा. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की जरूरत है.

19 जुलाई को इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

19 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी, निकटवर्ती मध्य और उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम केंद्र के मुताबिक इनमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जैसे जिले शामिल हैं. इसके अलावा राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी संभावना है.

19 और 20 जुलाई को भारी बारिश संभावित झारखंड के जिले. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

20 जुलाई को इन इलाकों के लिए अलर्ट

20 जुलाई को भी मौसम का मिजाज लगभग ऐसा ही रहने का अनुमान है. हजारीबाग, रामगढ़, रांची, लोहरदगा, चतरा और लातेहार जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की आशंका है. इसके साथ ही कई इलाकों में मेघगर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है.