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झारखंड में मानसून का जोर बरकरार, 19 और 20 जुलाई को कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

झारखंड में मौसम को लेकर ताजा अपडेट आया है. 19 और 20 जुलाई को कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

Monsoon in Jharkhand
सांकेतिक तस्वीर. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 19, 2026 at 3:55 PM IST

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रांची: झारखंड में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. राज्य के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग ने 19 और 20 जुलाई के लिए कई जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है. गरज-चमक, वज्रपात और तेज हवाओं की भी आशंका जताई गई है. वहीं, पिछले 24 घंटों के मौसम के आंकड़े बताते हैं कि धनबाद समेत कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज हुई, जबकि कुछ इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर रहा. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की जरूरत है.

19 जुलाई को इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

19 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी, निकटवर्ती मध्य और उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम केंद्र के मुताबिक इनमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जैसे जिले शामिल हैं. इसके अलावा राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी संभावना है.

Monsoon in Jharkhand
19 और 20 जुलाई को भारी बारिश संभावित झारखंड के जिले. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

20 जुलाई को इन इलाकों के लिए अलर्ट

20 जुलाई को भी मौसम का मिजाज लगभग ऐसा ही रहने का अनुमान है. हजारीबाग, रामगढ़, रांची, लोहरदगा, चतरा और लातेहार जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की आशंका है. इसके साथ ही कई इलाकों में मेघगर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है.

Monsoon in Jharkhand
20 और 21 जुलाई को भारी बारिश संभावित झारखंड के जिले. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

सरायकेला सबसे गर्म, रांची अपेक्षाकृत ठंडा

अधिकतम तापमान की बात करें तो सरायकेला में 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रमुख केंद्रों में सबसे अधिक रहा. इसके बाद चाईबासा में 34.8 डिग्री, पाकुड़ में 34.3 डिग्री, कांके 33.3 डिग्री, जमशेदपुर 33.0°C, खूंटी 32.4°C, बोकारो में 32.1°C, डाल्टनगंज में 31.6 डिग्री, लोहरदगा में 30.8 डिग्री और रांची में 30.6 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान कांके में 20.3 डिग्री रहा, जबकि रांची में 23.4 डिग्री, बोकारो में 24.4 डिग्री, लोहरदगा में 24.7 डिग्री और जमशेदपुर में 26.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

Monsoon in Jharkhand
19 से 24 जुलाई तक वज्रपात और तेज हवा संभावित झारखंड के जिले. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की स्थिति

पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई. सबसे अधिक 76.8 मिमी बारिश धनबाद जिले के राजदह में रिकॉर्ड की गई.

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