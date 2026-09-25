उत्तराखंड में भारी रहेंगे अगले कुछ दिन, झमाझम बारिश का अनुमान, ऊंचाई पर गिर सकती है बर्फ
उत्तराखंड में फिर से बदल रहा मौसम का मिजाज, आज से लेकर एक अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट, सावधानी बरतने के निर्देश
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 25, 2026 at 3:54 PM IST|
Updated : September 25, 2026 at 4:01 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज तल्ख होने जा रहा है. आज यानी 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक झमाझम बारिश होने का अनुमान है. जिसे लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी के तौर पर रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. इतना ही नहीं अधिक ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी होने की भी संभावना है. वहीं, मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए लोगों सतर्क रहने को कहा गया है.
25 सितंबर को कुमाऊं में बारिश का अलर्ट: मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक, आज यानी 25 सितंबर को खासकर कुमाऊं क्षेत्र के जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. साथ ही गर्जन के साथ बौछार होने की संभावना है. वहीं, राज्य के बाकी जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश/गर्जन के साथ बौछार होने की संभावना है.
दिनांक 25.09.2026 को जारी उत्तराखंड राज्य हेतु मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी pic.twitter.com/x7voGUZIj7— Meteorological Centre Dehradun (@mcdehradun) September 25, 2026
26 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम? कल यानी 26 सितंबर को उत्तराखंड के सभी जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. जबकि, गर्जन के साथ बौछार होने की ज्यादा संभावना है. यानी पूरे प्रदेशभर में बारिश हो सकती है.
27 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम? अगर 27 सितंबर की बात करें तो इस दिन भी मौसम कमोबेश ऐसा ही रहेगा. मौसम विभाग की मानें तो उत्तराखंड के सभी जिलों में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. जबकि, गर्जन के साथ बौछार होने की ज्यादा संभावना है.
28 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम? आगामी 28 सितंबर को भी मौसम का मिजाज बारिश वाला ही बना रहेगा. इस दिन भी उत्तराखंड के सभी जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. साथ ही गर्जन के साथ बौछार होने की संभावना है.
29 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम? आगामी 29 सितंबर को उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. साथ ही गर्जन के साथ बौछार होने की संभावना है. वहीं, बाकी जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश की संभावना है. इस दौरान गर्जन के साथ बौछार होने की संभावना है.
30 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम? वहीं, 30 सितंबर की बात करें तो उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है. वहीं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.
1 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम? अगले महीने यानी अक्टूबर की शुरुआत भी बारिश के साथ होने जा रही है. मौसम विभाग की मानें तो 1 अक्टूबर को देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश गर्जन के साथ होने की संभावना है. वहीं, बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.
उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना: मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक, 25, 26, 27 और 28 सितंबर को 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी होने की संभावना है. पिछले दिनों भी हेमकुंड साहिब समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिली थी.
दिनांक 25.09.2026 के 13:30 बजे भा.मा.स. पर जारी 7 दिनों का मौसम पूर्वानुमान | pic.twitter.com/E37GV31nt7— Meteorological Centre Dehradun (@mcdehradun) September 25, 2026
बारिश के दौरान हो सकती है ये घटनाएं-
- संवेदनशील इलाकों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम भूस्खलन एवं चट्टान गिरने के कारण सड़कों, राजमार्गों में अवरोध या कटाव हो सकता है.
- कहीं-कहीं चट्टान, भूस्खलन और बाढ़ के कारण सड़कों, राजमार्गों, पुलों के अवरुद्ध होने या बह जाने की घटनाएं हो सकती है. सामुदायिक सेवाएं जैसे बिजली, पानी आदि कहीं-कहीं पर प्रभावित हो सकते हैं.
- कुछ दिनों के लिए कहीं-कहीं पर आपूर्ति और परिवहन प्रभावित रह सकता है. कहीं-कहीं बिजली गिरने से जान-माल की हानि हो सकती है.
- लगातार भारी बारिश के कारण बांधों/बैराजों से निस्सरण बढ़ सकता है. जिससे नदी जल स्तर में वृद्धि हो सकती है. प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों के जल स्तर में मध्यम इजाफा हो सकती है.
- पिघलने वाली बर्फ पर गिरने वाली भारी बारिश से नालों और वर्षा जल धाराओं में जल प्रवाह में अचानक इजाफा हो सकता है. जिसके परिणाम स्वरूप अलग-अलग स्थानों पर नदी का कटाव, अति प्रवाह, फ्लैश फ्लड की भी संभावना है.
- बहुत या अत्यधिक तेज बारिश से अचानक बाढ़, निचले इलाकों, पहाड़ों और सेंट में बाढ़ आ सकती है. निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो सकती है.
- कच्चे मकानों, सड़कों, दीवारों, झोपड़ियों और निर्माणाधीन भवनों, पुलों, सुरंगों आदि जैसे संवेदनशील ढांचों को क्षति पहुंचने की घटनाएं कहीं-कहीं हो सकती हैं.
- संवेदनशील इलाकों में कुछ स्थानों में हल्के से मध्यम भूस्खलन एवं चट्टान गिरने के कारण सड़कों, राजमार्गों में अवरोध या कटाव हो सकता है.
- फिसलन भरी सड़कों और कोहरे, कम बादलों के कारण कम दृश्यता के कारण ड्राइविंग की कठिन स्थिति के कारण यात्रा समय में थोड़ी वृद्धि होने की संभावना.
- बागवानी, कृषि फसल (जैसे चावल, मक्का, बाजरा, सेम, चना आदि) और वृक्षारोपण एवं अनाज की गुणवत्ता को मामूली नुकसान हो सकता है.
- हवाई अड्डों से उड़ान संचालन प्रभावित हो सकती है. विभिन्न हेलीपैडों से आने-जाने वाले हेलीकॉप्टर का संचालन प्रभावित हो सकता है.
- कहीं-कहीं बिजली गिरने से जान-माल की हानि हो सकती है. रेलवे परिचालन प्रभावित हो सकता है.
- जिला मुख्यालय, निजी और सरकारी संस्थान, स्कूल, अस्पताल, तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल भारी बारिश से प्रभावित हो सकते हैं.
यह आगाह मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने किया है. जिसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है.
दिनांक 25.09.2026 के 13:30 बजे भा.मा.स. पर जारी 7 दिनों का मौसम पूर्वानुमान | pic.twitter.com/LmCbUH3nSA— Meteorological Centre Dehradun (@mcdehradun) September 25, 2026
बारिश के दौरान सावधानियां बरतने के निर्देश-
- भूस्खलन की आशंका वाले संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों में जाने की सलाह दी गई है.
- चारधाम या अन्य स्थानों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री एवं पर्यटक सतर्क रहें और यात्रा करते समय खड़ी ढलानों पर नजर रखें. जरूरी न हो तो यात्रा करने से बचें.
- नदी, नालों, निचले इलाकों के नजदीक रहने वाले लोगों और बस्तियों को सावधान रहने की जरूरत है. सुरक्षित स्थानों में जाने के लिए तैयार रहें.
- बांध, बैराज प्रबंधन, जल विद्युत संयंत्र प्रबंधन, नियंत्रण प्राधिकरणों को आवश्यक एहतियाती उपाय करने और जलाशय में जल को न्यूनतम स्तर तक रखने की सलाह दी गई है.
- पर्वतारोहण अभियानों को रोका जा सकता है. अभियान के सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है.
- राज्य सरकार के अधिकारियों को सभी आवश्यक एहतियाती उपाय करने और लोगों की सुरक्षित आवाजाही की सुविधा प्रदान करने की सलाह दी गई है.
- जिलाधिकारियों को इस अवधि के दौरान स्कूलों को बंद करने की सलाह दी गई है.
- गाड़ियों या वाहन के साथ यात्रा करने वाले लोगों को सतर्क रहने और यात्रा से बचने को कहा गया है.
- भारी बारिश या अचानक आई बाढ़ के दौरान घर के अंदर रहें. एक सक्रिय भूस्खलन क्षेत्र को पार करने की कोशिश न करें.
- अपडेट के लिए मौसम पूर्वानुमान और आधिकारिक सोशल मीडिया साइट पर नजर रखें.
- संवेदनशील पहाड़ी इलाके और खड़ी ढलानों पर जाने से बचें.
- बाढ़ वाले क्षेत्र से गुजरने की कोशिश न करें. यदि आप वाहन में हैं, तो बाढ़ वाले क्षेत्रों से बचें.
- भारी बारिश के दौरान उफनती नदियों, धाराओं, नदियों और उनकी सहायक नदियों में तैरने या नहाने न जाएं.
- बाढ़ वाले क्षेत्र से गुजरने की कोशिश न करें. यदि आप वाहन में हैं, तो बाढ़ वाले क्षेत्रों से बचें.
- भारी बारिश के दौरान उफनती नदियों, धाराओं, नदियों और उनकी सहायक नदियों में तैरने न जाएं.
- दूर-दराज के क्षेत्रों में भूस्खलन, फ्लैश फ्लड की चपेट में आने वाले सैन्य और अर्ध-सैन्य प्रतिष्ठानों/चौकियों को सतर्क रहने की जरूरत है.
- भारी बारिश के दौरान दौरान घरों, भवनों, पुलों, बांधों, सुरंगों आदि की निर्माण गतिविधियों को रोक दिया जा सकता है.
- किसानों को खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने की सलाह दी गई है. कटी हुई उपज को सुरक्षित और सूखी जगह पर रखा जा सकता है.
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