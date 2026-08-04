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कल इन 2 जिलों में बहुत भारी और 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी देखें

मौसम समाचार ( Etv Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 10 अगस्त तक का मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. इस पूर्वानुमान के अनुसार सभी दिन राज्य के अधिकांश स्थानों पर बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने बुधवार 5 अगस्त के लिए कई जिलों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. बाकी जिलों में बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी है. बुधवार को इन जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट: मौसम विभाग ने बुधवार 5 अगस्त के लिए बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है, उनमें देहरादून और बागेश्वर जिले शामिल हैं. इन दोनों जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होगी. इसके साथ ही इन दोनों जिलों में ही कहीं-कहीं बारिश के तेज से बहुत तेज दौर भी चलेंगे. इन जिलों में येलो अलर्ट: मौसम विभाग ने अन्य जिलों में कहीं-कहीं गर्जना के साथ वर्षा के तेज से बहुत तेज दौर का पूर्वानुमान जारी किया है. टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है. इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. गुरुवार को इन जिलों में होगी भारी बारिश: गुरुवार 6 अगस्त को उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पौड़ी गढ़वाल जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. अन्य पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं बारिश के तेज से बहुत तेज दौर चलने की संभावना है. राज्य के दो मैदानी जिलों हरिद्वार और उधम सिंह नगर में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. सभी जिलों में येलो अलर्ट है.