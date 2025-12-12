ETV Bharat / state

झारखंड में कहीं सर्दी का सितम तो कहीं राहत, आने वाले दिनों में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज

रांचीः झारखंड में मौसम फिलहाल शुष्क है, लेकिन न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ ठंड ने दस्तक दे दी है. राज्य के ज्यादातर हिस्सों में दिन का पारा सामान्य से ऊपर है, जबकि रात का तापमान कुछ इलाकों में चार डिग्री से ज्यादा नीचे चला गया है.

मौसम केंद्र की ओर से 12 दिसंबर को जारी रिपोर्ट के मुताबिक रांची में अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री के आसपास बना रहा. साथ ही आज से अगले तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री बढ़ोतरी की संभावना है.

गुमला में सबसे कम रिकॉर्ड हुआ पारा

चाईबासा में दिन का पारा 28.8 डिग्री तक पहुंच गया है, जो राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान रहा. वहीं गुमला ऑटोमेटेड स्टेशन पर न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री दर्ज हुआ, जो इस समय राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान है. जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री के करीब रहा. यहां भी दिन का पारा सामान्य से थोड़ा ऊपर है. डाल्टनगंज में अधिकतम 27.4 डिग्री और न्यूनतम करीब 9 डिग्री दर्ज हुआ, जहां रात का तापमान सामान्य से लगभग पांच डिग्री नीचे चला गया है. सबसे अधिक ठंड की मार बोकारो-थर्मल क्षेत्र में दिखी, जहां न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री दर्ज किया गया जो नॉर्मल से 4.5 डिग्री कम रहा, जबकि अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री के आसपास रहा.