झारखंड में शीतलहर पड़ा नरम, न्यूनतम पारा चढ़ने से ठंड से मिली राहत, इस तारीख से बदलेगा मौसम का मिजाज

रांचीः झारखंड के पश्चिमी और मध्य भागों में शीतलहर में थोड़ी नरमी आई है. इसकी वजह से हांड़ कंपाने वाली ठंड से थोड़ी राहत मिली है. न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक का इजाफा हुआ है. इसकी वजह है उत्तर और उत्तर-पूर्व से आ रही हवाओं का रुख. क्योंकि 27 नवंबर तक उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिशा से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज हुई थी.

न्यूनतम पारा में 2 से 4 डिग्री का इजाफा

मौसम केंद्र के मुताबिक 27 नवंबर तक राज्य के 10 जिलों का न्यूनतम तापमान जहां 10 डिग्री से नीचे चला गया था, वहीं 28 नवंबर को सिर्फ चार जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड हुआ है. आज सुबह 10 बजे तक गुमला में न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. इसके अलावा डाल्टनगंज में 8.0 डिग्री सेल्सियस , खूंटी में 8.3 डिग्री सेल्सियस और लातेहार में 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा है. शेष सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच है.

प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान

झारखंड की राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 12.0 डिग्री सेल्सियस, बोकारो का 12.1 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर का 12.2 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का पारा करीब 15 डिग्री सेल्सियस रहा है. खास बात है कि ठंड के मौसम में लंबे समय बाद शुक्रवार का अधिकतम पारा गोड्डा में 31. 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. इसके अलावा लोहरदगा के 23.4 और खूंटी के 24.2 डिग्री को छोड़कर सभी जिलों का अधिकतम पारा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ है.