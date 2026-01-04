ETV Bharat / state

झारखंड में रात में ठंड और दिन में राहत, लातेहार में पारा सबसे कम, 15 जिलों में कोहरे का अलर्ट

रांचीः मौसम केंद्र, रांची की ओर से 4 जनवरी 2026 को सुबह 8:30 बजे जारी मौसम अपडेट के अनुसार झारखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है और अधिकांश जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज नहीं की गई है. राज्य में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी और रात के तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव देखा गया है. न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री का इजाफा होने की वजह से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है.

न्यूनतम तापमान में इजाफा से थोड़ी राहत

राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस रहा. जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री और न्यूनतम 12.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. बोकारो थर्मल में दिन का तापमान 23.5 डिग्री और न्यूनतम 11.6 डिग्री सेल्सियस रहा.

लातेहार में सबसे कम 6.3 डिग्री तापमान

पलामू प्रमंडल के डाल्टनगंज में ठंड का असर अपेक्षाकृत अधिक दिखा. यहां अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं कोल्हान क्षेत्र के चाईबासा में राज्य का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे दिन के समय हल्की गर्मी महसूस हुई. सबसे कम तापमान लातेहार में 6.3 डिग्री और अधिकतम तापमान 19.0 डिग्री रहा है. यहां दिन में भी सिहरन महसूस हो रही है. इसके अलावा लोहरदगा में 8.4 डिग्री, खूंटी में 8.7 डिग्री और गुमला में 9.4 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है. पूरे राज्य में सिर्फ यह तीन जिले हैं, जहां का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे है.