झारखंड में शीतलहर से हाल बेहाल, गुमला का न्यूनतम पारा 3.9 डिग्री पहुंचा, क्रिसमस के दिन नौ जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट
झारखंड में ठंड और शीतलहर से फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिलने वाली. क्रिसमस के दिन मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.
Published : December 24, 2025 at 2:06 PM IST|
Updated : December 24, 2025 at 3:53 PM IST
रांचीः झारखंड में शीतलहर से लोगों का हाल बेहाल है. झारखंड में निचले क्षोभमंडल स्तर पर पश्चिमी से उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं. इसकी वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है. शाम के बाद ठंड से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बेघर लोगों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है. हालांकि रांची समेत तमात जिलों में बेघरों के लिए विशेष आश्रय गृह की व्यवस्था करने का दावा किया गया है.
क्रिसमस के दिन कैसा रहेगा मौसम
वहीं, क्रिसमस के दिन राज्य के आठ जिलों में घने कोहरा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. इनमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिले शामिल हैं.
न्यूनतम पारा फिर लुढ़का
मौसम केंद्र रांची की ओर से 24 दिसंबर को जारी रिपोर्ट के मुताबिक न्यूनतम पारा में जबरदस्त कमी रिकॉर्ड हुई है. गुमला का न्यूनतम पारा 3.9 डिग्री पहुंच गया है. लिहाजा, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. इसके अलावा डाल्टनगंज में 6.1 डिग्री, खूंटी में 6.8 डिग्री, हजारीबाग में 7.2 डिग्री, लोहरदगा में 7.2 डिग्री, बोकारो में 8.2 डिग्री, रांची में 8.5 डिग्री, कोडरमा में 7.7 डिग्री, सिमडेगा में 9.2 डिग्री और लातेहार में 9.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है.
जिलास्तर पर अधिकतम पारा
मौसम केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा तापमान चाईबासा में 26.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. जबकि जमशेदपुर में 26.2 डिग्री और सरायकेला में 26.6 डिग्री रहा है. इसके अलावा रांची, डाल्टनगंज, बोकारो, देवघर, गुमला, खूंटी, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा और पाकुड़ में अधिकतम पारा 25 डिग्री से नीचे है. लातेहार एकमात्र ऐसा जिला है, जहां दिनभर सिहरन महसूस हो रही है, क्योंकि यहां का अधिकतम पारा 19.5 डिग्री पर चला गया है.
कोहरे की वजह से विमान सेवा पर असर
खास बात है कि 23 दिसंबर की तुलना में घने कोहरे को लेकर ज्यादातर जिलों में सुधार देखने को मिल रहा है. इसकी वजह से विजिबिलिटी में भी सुधार हुआ है. रांची की विजिबिलिटी 500 मीटर, जमशेदपुर की 500 मीटर और देवघर की 400 मीटर रही है. हालांकि कोहरे की वजह से रांची में विमान सेवा पर असर पड़ा है. मंगलवार को रांची से संचालित चार उड़ानों को रद्द करना पड़ा, जबकि 17 विमानों की रवानगी और आगमन में विलंब हुआ है. इसकी वजह से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है.
मंगलवार को रांची-बेंगलुरु फ्लाइट सुबह 8:55 बजे के बजाय दोपहर 12:12 बजे, रांची-दिल्ली फ्लाइट सुबह 9:05 बजे के बजाय दोपहर 3:30 बजे, रांची-हैदराबाद सुबह 9:30 बजे के बजाय दोपहर 12:35 बजे, रांची-मुंबई दोपहर 12:30 बजे के बजाय 2:49 बजे और रांची-पटना फ्लाइट दोपहर 1:30 बजे के बजाय शाम 4:00 बजे रवाना हुई. इसके अलावा शाम और रात की कई उड़ानों पर भी असर पड़ा.
ये भी पढ़ें-
झारखंड में शीतलहर, धुंध और कोहरे ने रफ्तार पर लगाई ब्रेक, 20 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी
झारखंड में कड़ाके की ठंड से हाल बेहाल, रांची का पारा 5.4 डिग्री पर पहुंचा, उत्तरी और मध्य भागों में घने कोहरे का डेरा
झारखंड में घने कोहरे ने जमाया डेरा, अधिकतम तापमान भी लुढ़का, 15 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट