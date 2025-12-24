ETV Bharat / state

झारखंड में शीतलहर से हाल बेहाल, गुमला का न्यूनतम पारा 3.9 डिग्री पहुंचा, क्रिसमस के दिन नौ जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट

रांची में छाया घना कोहरा. ( फाइल फोटो-ईटीवी भारत )