ETV Bharat / state

झारखंड में कड़ाके की सर्दी, खूंटी में बर्फ में तब्दील हुई ओस की बूंदे, पारा 2.1 डिग्री पर पहुंचा, सभी जिलों का तापमान लुढ़का

झारखंड में शीतलहर और ठंड से लोगों को बुरा हाल है. कई जिलों के न्यूनतम तापमान में काफी कमी आई है.

Jharkhand Weather
खूंटी में कार के रूफ पर बर्फ में तब्दील ओस की बूंदें और ठंड से बचने के लिए अलाव तापते लोग. (कोलाज इमेज-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 7, 2026 at 2:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः पूरे झारखंड में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है. सभी जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है. खूंटी, रांची, बोकारो, चाईबासा, डाल्टनगंज और लोहरदगा में शीतलहर चलने से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है. इन जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक नीचे चला गया है. अस्पतालों में ठंड से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ गई है. इस बीच मौसम केंद्र ने ठंड से बचाव को लेकर अलर्ट जारी किया है.

खूंटी में ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील

मौसम केंद्र, रांची के मुताबिक पूरे राज्य में सबसे कम तापमान खूंटी में 2.1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. यहां जबरदस्त शीतलहर चल रही है. हालत यह है कि खूंटी के मुरहू में ओस की बूंदे बर्फ में तब्दील हो गई. बुधवार की सुबह मुरहू के लोग जब नींद से जागे तो घास और गाड़ियों पर बर्फ की पतली चादर देखी. राहत की बात यह रही कि खूंटी में बुधवार को अच्छी धूप निकली है. फिर भी हवा में जबरदस्त नमी है.

जानकारी देते मौसम केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद (वीडियो-ईटीवी भारत)

सभी जिलों का न्यूनतम पारा लुढ़का

झारखंड के सभी जिलों का न्यूनतम पारा लुढ़का है. मौसम केंद्र, रांची की ओर से 7 जनवरी की सुबह जारी रिपोर्ट के मुताबिक खूंटी के बाद लोहरदगा में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड हुआ है. यहां पारा 3.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है. इसके अलावा डाल्टनगंज में 4.1 डिग्री, सिमडेगा में 5.2 डिग्री, सरायकेला में 5.4 डिग्री, चाईबासा में 5.5 डिग्री, हजारीबाग में 5.5 डिग्री, रांची में 6.6 डिग्री, बोकारो में 6.7 डिग्री, पाकुड़ में 7.4 डिग्री, देवघर में 7.6 डिग्री, जमशेदपुर में 7.7 डिग्री, कोडरमा में 8.2 डिग्री और लातेहार में 8.6 डिग्री सेल्सियस पर पारा पहुंच गया है.

Jharkhand Weather
झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान. (फोटो-सौजन्य-मौसम विभाग)

प्रमुख जिलों में अधिकतम तापमान का हाल

मौसम केंद्र, रांची के मुताबिक चाईबासा में सबसे ज्यादा 24.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है. दिन के वक्त सबसे ज्यादा सर्दी लातेहार, हजारीबाग, लोहरदगा, रांची, कोडरमा, गुमला, बोकारो और डाल्टनगंज में महसूस की जा रही है. यहां अधिकतम पारा में जबरदस्त कमी दर्ज हुई है. लातेहार में 17.0 डिग्री, हजारीबाग में 18.8 डिग्री, लोहरदगा में 19.0 डिग्री, रांची में 19.1 डिग्री, कोडरमा में 19.7 डिग्री, गुमला में 19.7 डिग्री, बोकारो में 20.1 डिग्री और डाल्टनगंज में 20.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है. इसके अलावा पाकुड़ में 21.3 डिग्री, देवघर में 21.3 डिग्री, खूंटी में 22.4 डिग्री, सिमडेगा में 22.8 डिग्री और जमशेदपुर में 23.5 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है.

खास बात है कि कड़ाके की ठंड के बीच 8 जनवरी से राज्य के कई इलाकों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जतायी गई है. यह सिलसिला 10 जनवरी तक देखने को मिल सकता है.

ये भी पढ़ें-

गढ़वा में कड़ाके की ठंड, नगर परिषद द्वारा कई जगहों पर अलावा की व्यवस्था

झारखंड में भीषण शीतलहर, गुमला का पारा 2.2 डिग्री पर पहुंचा, कोडरमा, खूंटी, हजारीबाग, लोहरदगा और रांची में हाड़ कंपाने वाली ठंड

झारखंड में ठंड से हाल बेहाल, लोहरदगा और गुमला में पारा लुढ़का, कई जिलों में येलो अलर्ट जारी

TAGGED:

JHARKHAND WEATHER
METEOROLOGICAL CENTER ISSUED ALERT
TEMPERATURE IN JHARKHAND
झारखंड में शीतलहर और ठंड
ALERT REGARDING COLD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.