झारखंड में कड़ाके की सर्दी, खूंटी में बर्फ में तब्दील हुई ओस की बूंदे, पारा 2.1 डिग्री पर पहुंचा, सभी जिलों का तापमान लुढ़का

खूंटी में कार के रूफ पर बर्फ में तब्दील ओस की बूंदें और ठंड से बचने के लिए अलाव तापते लोग. ( कोलाज इमेज-ईटीवी भारत )

रांचीः पूरे झारखंड में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है. सभी जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है. खूंटी, रांची, बोकारो, चाईबासा, डाल्टनगंज और लोहरदगा में शीतलहर चलने से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है. इन जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक नीचे चला गया है. अस्पतालों में ठंड से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ गई है. इस बीच मौसम केंद्र ने ठंड से बचाव को लेकर अलर्ट जारी किया है.

खूंटी में ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील

मौसम केंद्र, रांची के मुताबिक पूरे राज्य में सबसे कम तापमान खूंटी में 2.1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. यहां जबरदस्त शीतलहर चल रही है. हालत यह है कि खूंटी के मुरहू में ओस की बूंदे बर्फ में तब्दील हो गई. बुधवार की सुबह मुरहू के लोग जब नींद से जागे तो घास और गाड़ियों पर बर्फ की पतली चादर देखी. राहत की बात यह रही कि खूंटी में बुधवार को अच्छी धूप निकली है. फिर भी हवा में जबरदस्त नमी है.

जानकारी देते मौसम केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद (वीडियो-ईटीवी भारत)

सभी जिलों का न्यूनतम पारा लुढ़का

झारखंड के सभी जिलों का न्यूनतम पारा लुढ़का है. मौसम केंद्र, रांची की ओर से 7 जनवरी की सुबह जारी रिपोर्ट के मुताबिक खूंटी के बाद लोहरदगा में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड हुआ है. यहां पारा 3.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है. इसके अलावा डाल्टनगंज में 4.1 डिग्री, सिमडेगा में 5.2 डिग्री, सरायकेला में 5.4 डिग्री, चाईबासा में 5.5 डिग्री, हजारीबाग में 5.5 डिग्री, रांची में 6.6 डिग्री, बोकारो में 6.7 डिग्री, पाकुड़ में 7.4 डिग्री, देवघर में 7.6 डिग्री, जमशेदपुर में 7.7 डिग्री, कोडरमा में 8.2 डिग्री और लातेहार में 8.6 डिग्री सेल्सियस पर पारा पहुंच गया है.