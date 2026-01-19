ETV Bharat / state

उत्तराखंड में 22 जनवरी से बदलेगा मौसम, जानें कहां होगी बारिश और बर्फबारी

मौसम अपडेट ( Photo- ETV Bharat )

देहरादून: बस दो दिन का इंतजार और उत्तराखंड में मौसम बदल जाएगा. मौसम विज्ञान केंद्र का ताजा पूर्वानुमान लोगों, खासकर काश्तकारों के लिए खुशी लेकर आया है. जो पूर्वानुमान जारी किया गया है, उसके अनुसार 22 जनवरी से उत्तराखंड के 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों और 23 जनवरी से 2500 मीटर और उससे ज्यादा ऊंचे स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होगी. उत्तराखंड में 22 जनवरी से बदलेगा मौसम: मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसके अनुसार 22 जनवरी को राज्य के उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होगी. इसके साथ ही इन जिलों में बर्फबारी का भी अनुमान है. चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है. बारिश और बर्फबारी 3000 मीटर और उससे ऊंचे स्थानों पर होने का अनुमान है. राज्य के बाकी जिलों में इस दिन मौसम शुष्क रहेगा.