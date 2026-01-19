उत्तराखंड में 22 जनवरी से बदलेगा मौसम, जानें कहां होगी बारिश और बर्फबारी
मौसम विभाग ने 25 जनवरी तक का मौसम का पूर्वानुमान घोषित किया है, 22 जनवरी से रोज बारिश और बर्फबारी होगी
देहरादून: बस दो दिन का इंतजार और उत्तराखंड में मौसम बदल जाएगा. मौसम विज्ञान केंद्र का ताजा पूर्वानुमान लोगों, खासकर काश्तकारों के लिए खुशी लेकर आया है. जो पूर्वानुमान जारी किया गया है, उसके अनुसार 22 जनवरी से उत्तराखंड के 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों और 23 जनवरी से 2500 मीटर और उससे ज्यादा ऊंचे स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होगी.
उत्तराखंड में 22 जनवरी से बदलेगा मौसम: मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसके अनुसार 22 जनवरी को राज्य के उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होगी. इसके साथ ही इन जिलों में बर्फबारी का भी अनुमान है. चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है. बारिश और बर्फबारी 3000 मीटर और उससे ऊंचे स्थानों पर होने का अनुमान है. राज्य के बाकी जिलों में इस दिन मौसम शुष्क रहेगा.
23 जनवरी को भी बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान: इसके बाद 23 जनवरी के लिए जो पूर्वानुमान जारी किया गया है उसमें 2500 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश और बर्फबारी का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में इन ऊंचाई वाले स्थानों पर मध्यम बारिश और बर्फबारी होगी. शेष पर्वतीय जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी तथा मैदानी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है.
24 जनवरी को भी यही रहेगा मौसम का पैटर्न: 24 जनवरी को भी मौसम का यही पैटर्न रहेगा. इस दिन उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी. 2500 मीटर और इससे ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी होगी. राज्य के शेष जिलों में बहुत हल्की से हल्की बारिश का पूर्वानुमान है.
25 जनवरी तक ले सकते हैं बारिश और बर्फबारी का आनंद: 25 जनवरी को भी बारिश और बर्फबारी का आनंद मिलेगा. पर्यटक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के पर्यटन केंद्रों पर जाकर बारिश और बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं. बारिश का आनंद राज्य के मैदानी जिलों में भी मिलेगा. मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के न्यूनतम तापमान में अगले 2 दिन तक कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. उसके बाद तापमान में बदलाव संभव है. मौसम विभाग का ये भी कहना है कि इस सप्ताह राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की घाटियों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम कोहरा छाया रहेगा. ऐसे में वाहन चालक विशेष सावधानी बरतें. क्योंकि पहाड़ की सड़कें घुमावदार हैं, तो वाहन देखभाल कर चलाएं.
