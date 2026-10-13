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उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश को लेकर जारी किया गया अलर्ट

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देहरादून: उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार 14 से 16 अक्टूबर के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की उम्मीद है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 14 और 15 अक्टूबर को देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल समेत मैदानी जिलों के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार हैं. मौसम विभाग के अनुसार 15 अक्टूबर को बारिश का ज्यादा असर गढ़वाल मंडल में देखने को मिलेगा. वहीं 16 अक्टूबर को कुमाऊं मंडल के कुछ जिलों में तेज बारिश होने के पूरे आसार है.