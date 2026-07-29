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उत्तराखंड के इन जिलों में कल भी होगी बहुत भारी बारिश, मौसम विभाग का 4 अगस्त तक अलर्ट

मौसम समाचार ( Etv Bharat )

देहरादून: मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 4 अगस्त तक का मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. इस पूर्वानुमान के अनुसार अगले मंगलवार तक उत्तराखंड के सभी जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश होगी. मौसम विभाग ने कल गुरुवार 30 जुलाई के लिए कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. बाकी जिलों में येलो अलर्ट है. 30 जुलाई के मौसम का पूर्वानुमान: मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार गुरुवार 30 जुलाई को उत्तराखंड के बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर चलेंगे. इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में येलो अलर्ट: इसके साथ ही उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. शेष पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं गर्जना के साथ तेज से बहुत तेज बारिश होगी. हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में कहीं-कहीं वज्रपात के साथ बिजली गरजेगी. इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी है.