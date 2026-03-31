'मेटा अलर्ट' ने बचाई सुसाइड करने जा रहे असफल प्रेमी की जान ! पुलिस की सक्रियता से बची जान
युवक ने ज़हर खाने के बाद इंस्टाग्राम पर स्टेटस शेयर किया था. महिला मित्र से दोस्ती टूटने के कारण ये कदम उठाया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 7:25 PM IST
रायबरेली: मेटा के एलर्ट पर रायबरेली पुलिस का सराहनीय कदम देखने को मिला है. जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास करने वाला युवक की समय रहते पुलिस ने जान बचाई.
मेटा ने प्रदेश पुलिस मुख्यालय लखनऊ को सूचित किया. जिसके बाद डीजीपी ने मेटा से मिली लोकेशन शेयर की. जिसके बाद रायबरेली पुलिस हरकत में आई. महाराजगंज थाना इलाके के थुलवासा चौकी इंचार्ज राहुल मिश्रा ने तुरंत मौके पर पहुँच कर युवक को अस्पताल मेंभर्ती कराया. युवक ने ज़हर खाने के बाद इंस्टाग्राम पर स्टेटस शेयर किया था.
लोकेशन को जब ट्रेस किया गया तो वह थाना मिल एरिया की जगह महराजगंज थाना दिखा. इसके बाद महराजगंज थाना प्रभारी अलर्ट हुए. थाना प्रभारी जगदीश यादव ने बताया कि मेटा के अलर्ट से पुलिस मुख्यालय लखनऊ के निर्देश पर 18 वर्षीय छात्र की, 12 मिनट में जान बचाई गई.
उन्होंने बताया कि आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर त्वरित कार्रवाई की है. मामला 29 मार्च का है. कक्षा 12 के एक छात्र द्वारा महिला मित्र से दोस्ती टूटने के कारण उत्पन्न अवसाद में आत्महत्या संबंधी पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा की गई.
पुलिस महानिदेशक के निर्देश के बाद मुख्यालय को प्राप्त अलर्ट के आधार पर तत्काल छात्र की लोकेशन ट्रेस कर जनपद रायबरेली पुलिस को सूचित किया गया.
थाना मिल एरिया निवासी 18 वर्षीय छात्र द्वारा, “दोस्तों, मैं एक लड़की की वजह से मर रहा हूँ, घर में भी ताने सुनता हूँ और बाहर के भी ताने सुनता हूँ, इसलिए मैं मर ही जाता हूँ” यह कहते हुए तथा “मिस यू यार“ यह टेक्स्ट लिखकर इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया गया."
उक्त पोस्ट के संबंध में 29 मार्च को रात्रि 08:58 पर पर मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई-मेल के ज़रिए एलर्ट प्राप्त हुआ. जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित कराया गया.
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, राजीव कृष्ण द्वारा उक्त एलर्ट पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया. मेटा कम्पनी द्वारा भेजे गये अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर तत्काल छात्र की लोकेशन की जानकारी करके जनपद रायबरेली को प्रकरण से अवगत कराया गया.
मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन पर थाना मिल एरिया के उप निरीक्षक मय पुलिस कर्मियों के मात्र 12 मिनट के अन्तराल में छात्र के घर पहुंच गए. पुलिस कर्मियों द्वारा तत्काल परिजनों को छात्र द्वारा किए गए पोस्ट की जानकारी देते हुए, अविलंब छात्र के पास दौड़ कर पहुंचे, तो देखा कि छात्र के पास जहरीली दवा का खाली पैकेट और पानी की बोतल पड़ी थी और छात्र ज़ोर-ज़ोर से अपना पेट पकड़ कर दबा रहा था. पुलिसकर्मियों ने परिजनों के साथ छात्र को नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर चिकित्सक ने छात्र का उपचार करते हुए उसे एडमिट कर लिए गया.
अस्पताल से डिस्चार्ज होने एवं स्वास्थ्य सामान्य होने के उपरांत पुलिसकर्मियों ने छात्र से पूछताछ की. छात्र ने बताया कि वह कक्षा 12 का विद्यार्थी है और एक लड़की से पारस्परिक प्रेम संबंध में था. कुछ दिन पूर्व दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद लड़की ने उससे बातचीत बंद कर दी. इस घटना से छात्र मानसिक रूप से अत्यधिक आहत एवं अवसादग्रस्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप उसके मन में आत्महत्या का विचार उत्पन्न हुआ और उसने यह कदम उठा लिया.
पुलिस कर्मियों दने समय से पहुँच कर, छात्र को आत्महत्या करने से रोका गया एवं काउन्सलिंग की गयी, जिस पर छात्र द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया गया. छात्र के परिजनों द्वारा स्थानीय थाने के पुलिसकर्मियों की तत्परता तथा उनके सहयोग के लिये पुलिस को धन्यवाद दिया गया.
जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश पुलिस एवं मेटा कम्पनी के मध्य 2022 से प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या किए जाने से सम्बंधित पोस्ट करता है, तो ऐसी पोस्ट के सम्बंध में मेटा कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को ई-मेल एवं फोन के माध्यम से अलर्ट भेजकर सूचित किया जाता है. 01-01-2023 से 28-03-2026 के मध्य आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर कुल 2376 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा चुकी है.
उत्तर प्रदेश पुलिस को मेटा सुसाइडल अलर्ट की नवीन पहल के लिए प्रतिष्ठित SKOCH Award-2025 तथा The Economic Times GovTech Awards- 2026 से सम्मानित किया गया है.