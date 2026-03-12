ETV Bharat / state

शिव-पार्वती विवाह को लेकर किसकी हरकत पर मामला पहुंचा कोर्ट, जानें डिटेल

वाराणसी के जिला एवं सत्र न्यायालय में मेटा एआई के खिलाफ वाद दाखिल हुआ है. मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी.

शिव-पार्वती के विवाह को लेकर मेटा एआई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 9:35 AM IST

Updated : March 12, 2026 at 10:09 AM IST

वाराणसी: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर लगातार चर्चा बनी रहती है. हर काम में अब ए तकनीक के प्रयोग होने लगा है, जिसे लेकर वाराणसी के जिला एवं सत्र न्यायालय में अधिवक्ता ने मेटा एआई के खिलाफ वाद दाखिल किया है. तिलमापुर के पूर्व प्रधान और एडवोकेट नागेश्वर मिश्रा ने यह वाद दाखिल किया है.

उनका आरोप है कि मेटा एआई दावा करता है कि उसके पास पूरी दुनिया के विषयों से संबंधित जवाब है, लेकिन वह भगवान शिव और पार्वती के विवाह से संबंधित सूचना गलत बताता है.

इस पर उन्होंने और मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत में प्रकरण दाखिल किया है. जिसमें कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय करते हुए सारनाथ थाने से रिपोर्ट तलब की है.

इस बारे में नागेश्वर मिश्रा की तरफ से बताया गया है कि मेटा एआई जो अमेरिकन कंपनी है और मार्क जुकरबर्ग ने तैयार किया है और यह दावा है कि इसे पूरी दुनिया के सवालों का जवाब पता है. ऐसे में मैंने इसे शिव पार्वती के विवाह के महीने के बारे में पूछा था, जिस पर इसने फागुन महीने में विवाह होने की जानकारी दी थीज़ जो की पूरी तरह से गलत है.

मुकदमा करने के लिए इस वजह से मैं मैंने जो गलत जानकारी दी थी उसे पर उससे ही यह बात पूछी थी, क्यों ना आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए. जिस पर उसने तुरंत अपनी गलती सुधारते हुए माफी मांगी, लेकिन फिर भी गलत जानकारी दी.

इस वजह से मैं अदालत में धारा 173 (4) के तहत प्रकीन वाद दाखिल कर दिया है. जिस पर कोर्ट ने सारनाथ थाने से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की है और 16 मार्च को अगली सुनवाई करेंगे.

नागेश्वर मिश्रा ने बताया कि मैंने पूछा था शिवजी का विवाह किस महीने में हुआ है. जिस पर जवाब मिला शिवजी का विवाह फागुन महीने में हुआ था. कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में इसे मनाया जाता है.

इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था. यह दिन भगवान शिव की पूजा और उपासना के लिए महत्वपूर्ण है. फिर मैंने पूछा यह जानकारी गलत है क्यों ना मेटा पर मुकदमा किया जाए.

इसके बाद मुझे जवाब मिला था. मैं अपनी गलती के लिए माफी चाहता हूं शिव जी का विवाह फागन महीने में नहीं हुआ था बल्कि महाशिवरात्रि का दिन हुआ था.

इसके पहले भी नागेश्वर मिश्रा ने एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ सिखों को लिए गए बयान के लिए कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया हुआ है. जिस पर सुनवाई चल रही है और राहुल को तलब किया जा चुका है.

Last Updated : March 12, 2026 at 10:09 AM IST

VARANASI NEWS
META AI ACTION IN COURT
SHIVA PARVATI MARRIAGE
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
META AI ACTION

