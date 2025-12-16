दिल्ली में मेसी के साथ सीएम रेखा गुप्ता को देखते ही युवाओं ने लगाए हाय-हाय के नारे, जानिए वजह
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये दिल्ली सरकार के लिए इंटरनेशनल शर्म की बात है जब युवा, सीएम को देखकर एक्यूआई, एक्यूआई चिल्ला रहे हैं.
Published : December 16, 2025 at 7:10 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण के कारण दिनों दिन दमघोंटू होती जा रही हवा को लेकर सोमवार को भी काफी शोर मचा. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने प्रदूषण से पीड़ित दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई और कहा कि देश की राजधानी में लोग प्रदूषण से जबरदस्त पीड़ित हैं. केंद्र व दिल्ली सरकार को प्रदूषण को लेकर संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, लेकिन कोई ठोस प्रयास होता नहीं दिख रहा है. ऐसा लग रहा है कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है.
उधर, मेसी के कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता के पहुंचने पर युवाओं द्वारा प्रदूषण को लेकर उनके खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करने पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला.
रेखा गुप्ता हाय हाय हाय- दिल्ली वालों ने लगाए ये नारे जब चाची पहुंची मैसी के स्टेडियम pic.twitter.com/oO4cHqvYOT— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) December 15, 2025
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज दिल्ली में प्रदूषण से इतना बुरा हाल है कि जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मेसी के कार्यक्रम में शामिल होने स्टेडियम गईं, तो वहां लोग शोर मचाने लगे एक्यूआई-एक्यूआई और कुछ लोग कह रहे थे कि 'ये क्यों आईं, ये क्यों आईं?’, युवाओं ने हाय-हाय के नारे लगाए.
International Shame— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) December 15, 2025
अंतरराष्ट्रीय बेइज़्ज़ती 🙈
रेखा गुप्ता को देखते ही स्टेडियम में प्रदूषण से परेशान दिल्ली के लोग चीखे- AQI AQI AQI
Crowd for Messi shouts “AQI..AQI..” as soon as Delhi CM Rekha Gupta arrives pic.twitter.com/oUyc0yeTAJ
आज दिल्ली का हाल इतना बुरा है कि लोगों को लगता है कि जो मुख्यमंत्री एक्यूआई भी ठीक से नहीं बोल सकतीं और उसे कभी एआईक्यू, कभी आईक्यू, कभी क्यू, तो कभी क्यूआईक्यू बोलती हैं, क्या ऐसी मुख्यमंत्री दिल्ली के प्रदूषण को सुधार सकती हैं? यह लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है.
रेखा गुप्ता को देखते ही दिल्ली का युवा बोले— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) December 15, 2025
AQI, AQI, AQI….
ये क्यों आई
ये क्यों आई
ये क्यों आई pic.twitter.com/mPJAuEENw2
कांग्रेस के निशाने पर रेखा सरकार
वहीं, दिल्ली में बीजेपी की सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने भी कहा कि दिल्ली की सांसों को बचाने की बजाय प्रदूषण का तुलनात्मक आंकलन करके सरकार अपनी सजिम्मेदारी से भाग नही सकती. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि राजधानी जहां दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है. एक तरफ दिल्ली के 40 एक्यूआई स्टेशनों में से 39 पर एक्यूआई 401 से अधिक रेड जोन में रहा और प्रदूषण नॉन स्टाप बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली में बीजेपी की सरकार दिल्ली की सांसों को बचाने की बजाय प्रदूषण का तुलनात्मक आंकलन करके कह रही है कि 2024 की तुलना में अब तक कम प्रदूषित रहा 2025.
इस भीषण धुंध में मेसी गोल कैसे करेगा?— Devender Yadav (@devendrayadvinc) December 15, 2025
दिल्ली की मुख्यमंत्री से AQI की गुहार लगाना व्यर्थ है!
क्योंकि उन्हें #AQI और IQ में फर्क नहीं पता है।
बाक़ी दिल्ली की हवा सांस लेने लायक़ बची नहीं है!#MessiInIndia pic.twitter.com/bwmicaxVIt
देवेन्द्र यादव ने कहा कि दुनिया भर में हवा की गुणवत्ता का आंकलन करने वाली वेबसाईटों पर दिल्ली का औसत एक्यूआई 615 रहा. जबकि कई ईलाकों में एक्यूआई 600 से 1000 के बीच दर्ज किया गया. अंतराष्ट्रीय आंकलन अनुसार दीप विहार स्टेशन वन का एक्यूआई 985, मनसा राम पार्क में 840, किराड़ी एक्सटेंशन में 838, मुखर्जी नगर में 772, आनन्द पर्वत में 643 एक्यूआई दर्ज हुआ.
उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली सरकार के हवा गुणवत्ता आंकलन स्टेशनों की बात करें तब भी सोमवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई बेहद खतरनाक स्तर 461 पर है जबकि वजीराबाद में 500 एक्यूआई, मुंडका, रोहिणी, अशोक विहार में 499 एक्यूआई, विवेक विहार में 497, आनन्द विहार में 492, नेहरु विहार और दिलशाद गार्डन में 491 एक्यूआई भाजपा सरकार प्रदूषण नियंत्रण की नाकामियों को उजागर करते है.
उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोगों से झूठे वादे करके सत्ता में आने के बाद अब संकट के समय अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है. सरकार दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी हथियारों का इस्तेमाल कर चुकी है और हर दिन नई घोषणा करके सिर्फ दिल्ली वालों को प्रदूषण से बचाने की जगह उन्हें भ्रमित करने का काम कर रही है.
