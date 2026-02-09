ETV Bharat / state

लोहाघाट में हुआ विराट हिंदू सम्मेलन, हिंदुत्व, संस्कार और संस्कृति को बढ़ाने का दिया संदेश

हिंदू समाज को संगठित होकर अपनी संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की रक्षा के लिए आगे आने का आह्वान

GRAND HINDU CONFERENCE IN LOHAGHAT
लोहाघाट में हिंदू सम्मेलन (Photo courtesy- organizers)
ETV Bharat Uttarakhand Team

February 9, 2026

February 9, 2026

चंपावत: जिले के लोहाघाट में रविवार को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया. नगर के रामलीला मैदान में आयोजित हिंदू सम्मेलन में हिंदू एकता एवं सांस्कृतिक चेतना का संदेश दिया गया. सम्मेलन में मुख्य अतिथि महंत स्वामी धर्मराजानंदपुरी महाराज तथा महामंडलेश्वर श्री श्री 108 हेमानंद पशुपति महाराज (पशुपति अखाड़ा) रहे. स्थानीय बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने हिंदू सम्मेलन में समां बांध दिया.

लोहाघाट में विराट हिन्दू सम्मेलन: चंपावत जिले के लोहाघाट नगर में सकल हिंदू समाज की ओर से आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन ने पूरे क्षेत्र में हिंदू एकता और सांस्कृतिक चेतना का संदेश दिया. रामलीला मैदान में आयोजित सम्मेलन में वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि हिंदू समाज को संगठित होकर अपनी संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की रक्षा के लिए आगे आना होगा.

सकल हिंदू समाज ने आयोजित किया हिंदू सम्मेलन (Video courtesy- organizers)

हिंदुत्व, संस्कार और संस्कृति को बढ़ाने का संदेश: रविवार को रामलीला मैदान में आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित शांभवी मुरारी ने की. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महंत स्वामी धर्मराजानंदपुरी महाराज तथा महामंडलेश्वर श्री श्री 108 हेमानंद पशुपति महाराज (पशुपति अखाड़ा) की उपस्थिति रही. संतों ने अपने संबोधन में हिंदू समाज को एकजुट रहने और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने का आह्वान किया. सम्मेलन के मुख्य वक्ता आरएसएस के पिथौरागढ़ विभाग प्रचारक, वतन ने हिंदुत्व को जीवन पद्धति बताते हुए कहा कि समाज को अपनी जड़ों से जुड़े रहना होगा. उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बचपन से ही बच्चों में संस्कार, संस्कृति और राष्ट्रभावना का बीजारोपण करें, ताकि आने वाली पीढ़ी सशक्त और जागरूक बन सके.

बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मोहा मन: कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्कूलों के छात्र-छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने पूरे माहौल को ऊर्जा और उत्साह से भर दिया. देशभक्ति और सनातन संस्कृति पर आधारित प्रस्तुतियों को दर्शकों ने खूब सराहा और रामलीला मैदान तालियों की गूंज से गूंज उठा. सम्मेलन में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, युवाओं, महिलाओं और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने सहभागिता की.

कार्यक्रम के मुख्य संयोजक सुनील चौबे, सह-संयोजक अमित साह व अमित जुकरिया रहे, जबकि पूरे सम्मेलन का संचालन दीपक जोशी ने किया. आयोजकों ने इसे हिंदू समाज को संगठित करने की दिशा में एक मजबूत कदम बताते हुए भविष्य में भी ऐसे आयोजनों को निरंतर करने की बात कही. कार्यक्रम के पश्चात सभी के लिए भोजन व्यवस्था भी की गई.
