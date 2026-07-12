प्रदेश के नए पदाधिकारियों को BJP का संदेश; हर बूथ तक पहुंचना जरूरी, विचारों को आगे बढ़ाएं
बैठक में तय हुआ कि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस पूरे प्रदेश में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 7:35 AM IST
लखनऊ: बीजेपी के नए पदाधिकारियों को हर बूथ तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही पार्टी के अभियानों और कार्यक्रमों में पूरी शिद्दत से जुटने के लिए कहा गया है. भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक शनिवार को पार्टी मुख्यालय पर हुई.
बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने की. इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी उपस्थित रहे. बैठक में आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों, बूथ सशक्तिकरण, जनसंपर्क अभियान, वृक्षारोपण अभियान, डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम और 26 जुलाई को मनाए जाने वाले कारगिल विजय दिवस सहित कई विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई.
प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी शक्ति उसके समर्पित कार्यकर्ता और मजबूत बूथ संगठन हैं. बूथ स्तर पर काम करने वाला हर कार्यकर्ता चुनाव का असली योद्धा है. उसी की मेहनत से संगठन को जीत मिलती है. इसलिए हर पदाधिकारी का कर्तव्य है कि वह बूथ तक जाएं, वहां संवाद करें और संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करें.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा, जब उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार मिलकर जनता के बीच काम करें. आने वाले सभी चुनावों में जीत दर्ज करें. प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को संगठन के कार्यक्रमों में पूरी सक्रियता से भाग लेना होगा.
हर अभियान को सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि जनसंपर्क और जनता का विश्वास बढ़ाने का माध्यम बनाना होगा. चौधरी ने कहा कि विपक्ष लगातार झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है. ऐसे समय में भाजपा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है.
हमें समाज के हर वर्ग तक पहुंचकर केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और ऐतिहासिक उपलब्धियों की जानकारी देनी है. साथ ही तथ्यों के आधार पर विपक्ष के झूठ का जवाब भी देना है.
उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती का आधार नियमित संपर्क, सक्रिय प्रवास और कार्यकर्ताओं से आत्मीय संबंध है. हर पदाधिकारी अपने क्षेत्र में नियमित जाए. बैठकों की समीक्षा करे और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाए. सभी कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से पूरे करना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है.
प्रदेश अध्यक्ष श्री @mppchaudhary एवं प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री @idharampalsingh ने प्रदेश मुख्यालय, लखनऊ पर आगामी संगठनात्मक विषयों पर आयोजित प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित किया।#BJP4ViksitBharat #BJP4UP pic.twitter.com/50VFPcVNkT— BJP Uttar Pradesh (@BJP4UP) July 11, 2026
प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने कहा कि भाजपा बूथ आधारित पार्टी है. जब तक बूथ मजबूत नहीं होगा, संगठन की शक्ति पूरी नहीं हो सकती. इसलिए बूथ सशक्तीकरण को प्राथमिकता दें. हर बूथ पर पुराने-नए कार्यकर्ताओं, प्राथमिक सदस्यों और जनप्रतिनिधियों से लगातार संपर्क रखा जाए.
उन्होंने पौधरोपण अभियान को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया. कहा कि पर्यावरण बचाना आज की जरूरत है. हर पदाधिकारी खुद पौधा लगाए और लोगों को भी जोड़े. यह अभियान सिर्फ पौधा लगाने तक सीमित न रहे, पौधों की सुरक्षा का संकल्प भी लें.
धर्मपाल सिंह ने डिजिटल बूथ प्रशिक्षण अभियान को ऐतिहासिक बताया. कहा कि सरल ऐप के माध्यम से अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को डिजिटल प्रशिक्षण दिया जाए. इससे कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा और सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचा सकेंगे.
बैठक में यह भी तय हुआ कि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस पूरे प्रदेश में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाएगा. इस दिन शहीदों को श्रद्धांजलि, पूर्व सैनिकों का सम्मान और युवाओं में राष्ट्रसेवा की भावना जगाने के कार्यक्रम होंगे.
अंत में सभी पदाधिकारियों से अनुशासन और समन्वय के साथ काम करने और संगठन को बूथ से प्रदेश स्तर तक मजबूत बनाने की अपील की गई.
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