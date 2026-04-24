'सिर सलामत तो जीवन सुरक्षित', बाइक रैली में सेफ ड्राइविंग का संदेश, सड़क सुरक्षा जागरुकता अभियान दिलाई गई शपथ
जशपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर बाइक रैली निकाली गई.बाइक रैली में लोगों को सड़क सुरक्षा से जुड़ी जानकारी के साथ शपथ दिलाई गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 24, 2026 at 3:41 PM IST
जशपुर : सड़क हादसों में कमी लाने के लिए पत्थलगांव में जनजागरुकता अभियान चलाया गया. सड़क सुरक्षा जागरुकता अभियान के तहत बाइक रैली का आयोजन हुआ. जिसमें प्रशासन, पुलिस विभाग, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया. सैकड़ों की संख्या में बाइक सवार हेलमेट पहनकर सड़क पर उतरे और “सुरक्षा ही जीवन है” का संदेश दिया.
हेलमेट पहनकर जागरुकता का संदेश
बाइक रैली शहर के तीनों प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पूरे शहर में जागरुकता का माहौल बनाती हुई. हेलमेट पहने बाइक सवारों की लंबी कतार ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया.राहगीरों को भी सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया. रैली का समापन मैरिज गार्डन में हुआ, जहां इकट्ठा हुए लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई.समापन कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष संगीता सुदर्शन सिंह ने सभी नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने और हर हाल में हेलमेट पहनने की शपथ दिलाई. सड़क सुरक्षा केवल नियम नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आधार है.
सिर सुरक्षित तो जीवन सुरक्षित
इस आयोजन में एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित किया. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सिर सलामत तो जीवन सुरक्षित है, इसलिए हेलमेट केवल औपचारिकता नहीं बल्कि सही तरीके से पहनना जरूरी है. उन्होंने बताया कि जशपुर जिले में साल 2025 में 79 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई, जबकि वर्ष 2026 में अब तक 82 लोग हादसों का शिकार हो चुके हैं. चौंकाने वाली बात ये है कि इस वर्ष मात्र साढ़े तीन महीनों में ही 29 लोगों की जान जा चुकी है.
दुर्घटनाओं का प्रमुख कारणों में नशे की हालत में वाहन चलाना है.हमारी लोगों से अपील है कि वे नशे में ड्राइविंग से बचें.साथ ही राजवीर योजना की जानकारी देकर नागरिकों से सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है- लाल उमेद सिंह,एसएसपी
स्थानीय नागरिकों ने इस बाइक रैली की सराहना करते हुए इसे सड़क सुरक्षा के प्रति एक प्रभावी और प्रेरणादायक पहल बताया.लोगों का मानना है कि यदि इस तरह के अभियान लगातार चलते रहे, तो निश्चित ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है.
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