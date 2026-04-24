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'सिर सलामत तो जीवन सुरक्षित', बाइक रैली में सेफ ड्राइविंग का संदेश, सड़क सुरक्षा जागरुकता अभियान दिलाई गई शपथ

जशपुर : सड़क हादसों में कमी लाने के लिए पत्थलगांव में जनजागरुकता अभियान चलाया गया. सड़क सुरक्षा जागरुकता अभियान के तहत बाइक रैली का आयोजन हुआ. जिसमें प्रशासन, पुलिस विभाग, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया. सैकड़ों की संख्या में बाइक सवार हेलमेट पहनकर सड़क पर उतरे और “सुरक्षा ही जीवन है” का संदेश दिया.





हेलमेट पहनकर जागरुकता का संदेश

बाइक रैली शहर के तीनों प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पूरे शहर में जागरुकता का माहौल बनाती हुई. हेलमेट पहने बाइक सवारों की लंबी कतार ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया.राहगीरों को भी सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया. रैली का समापन मैरिज गार्डन में हुआ, जहां इकट्ठा हुए लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई.समापन कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष संगीता सुदर्शन सिंह ने सभी नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने और हर हाल में हेलमेट पहनने की शपथ दिलाई. सड़क सुरक्षा केवल नियम नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आधार है.





बाइक रैली में सेफ ड्राइविंग का संदेश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सिर सुरक्षित तो जीवन सुरक्षित