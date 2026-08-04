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यूपी के विद्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति गीतों के साथ मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस.

अभियान से जुड़ी गतिविधियों का व्यापक प्रचार-प्रसार डिजिटल और सोशल मीडिया माध्यमों से भी किया जाएगा.

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विद्यालयों से घर-घर पहुंचेगा राष्ट्रभक्ति का संदेश, योगी सरकार ने शुरू किया 'हर घर तिरंगा' अभियान (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 1:03 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के विद्यालय इस बार स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रभक्ति, नेशनल यूनिटी और जनभागीदारी के सबसे बड़े सेंटर बनेंगे. सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने 14 अगस्त के 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' और 15 अगस्त तक चलने वाले 'हर घर तिरंगा अभियान-2026' को विद्यालयों के माध्यम से जनआंदोलन का स्वरूप देने की व्यापक तैयारी पूरी कर ली है.

बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना जारी करते हुए प्रदेशभर के स्कूल में स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स और लोकल कम्युनिटी को इसके प्रिपरेशन करने के निर्देश दिए हैं. अभियान के माध्यम से राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता, संविधान के प्रति सम्मान और तिरंगे के गौरव का संदेश घर-घर पहुंचाया जाएगा.

अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अभियान का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस को जनभागीदारी, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय चेतना का व्यापक जन अभियान बनाना है. इसके अंतर्गत सभी बेसिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित कार्यक्रमों का समयबद्ध आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा. प्रत्येक गतिविधि में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी, सामुदायिक सहयोग और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी.

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर होंगे विशेष आयोजन: 14 अगस्त को प्रदेश के सभी विद्यालयों में 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' मनाया जाएगा. विद्यार्थियों को भारत विभाजन की ऐतिहासिक परिस्थितियों, उसके मानवीय प्रभाव और राष्ट्रीय एकता के महत्व से परिचित कराया जाएगा. विद्यालयों में विशेष व्याख्यान, परिचर्चा, प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे, ताकि नई पीढ़ी इतिहास से सीख लेकर राष्ट्रीय अखंडता, सामाजिक समरसता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति संवेदनशील बने.

'हर घर तिरंगा' बनेगा जनभागीदारी का अभियान: 15 अगस्त तक चलने वाले 'हर घर तिरंगा अभियान-2026' के अंतर्गत विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा. विद्यालय अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार का केंद्र बनेंगे और स्थानीय समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करेंगे, ताकि तिरंगे के सम्मान और राष्ट्रगौरव का संदेश समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे.

प्रतियोगिताओं और तिरंगा यात्राओं से गूंजेंगे विद्यालय: अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में Essay, drawing, speech, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी, देशभक्ति गीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रभात फेरी, तिरंगा यात्रा और अन्य रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा. विद्यार्थियों को राष्ट्रीय ध्वज संहिता, संविधान में निहित मूल कर्तव्यों और राष्ट्र निर्माण में नागरिकों की भूमिका से भी परिचित कराया जाएगा, ताकि उनमें राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व, गौरव की भावना और अधिक सशक्त हो.

डिजिटल माध्यमों से भी जुड़ेगा अभियान: अभियान से जुड़ी गतिविधियों का व्यापक प्रचार-प्रसार डिजिटल और सोशल मीडिया माध्यमों से भी किया जाएगा. विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि कार्यक्रमों के फोटो और वीडियो निर्धारित माध्यमों पर साझा किए जाएं. साथ ही विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को 'हर घर तिरंगा' अभियान के आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- BJP 11 से 15 अगस्त तक यूपी में चलाएगी 'हर घर तिरंगा' अभियान, नीरज सिंह को अहम जिम्मेदारी

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