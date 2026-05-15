सिरोही में ईंधन बचत का संदेश: कलेक्टर समेत कई अधिकारी साइकिल से पहुंचे दफ्तर
अधिकारियों ने ईंधन संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और स्वस्थ जीवनशैली का संदेश दिया.
Published : May 15, 2026 at 1:30 PM IST
सिरोही: पश्चिमी एशिया संकट के चलते लगातार बढ़ती तेल कीमतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन एवं संसाधनों की बचत की अपील का असर शुक्रवार को सिरोही प्रशासन में दिखा. जिला प्रशासन ने साइकिल टू ऑफिस अभियान चलाया. इसमें जिला कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी साइकिल से कार्यालय पहुंचे.
जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर के नेतृत्व में पहल में मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाशचंद अग्रवाल, तहसीलदार जगदीश विश्नोई तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक गोविन्द चौधरी समेत कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया. अधिकारियों ने साइकिल से कार्यालय पहुंचकर ईंधन संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और स्वस्थ जीवनशैली का संदेश दिया.
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जिला कलेक्टर तोमर ने कहा, वर्तमान परिस्थितियों में ईंधन की बचत समय की आवश्यकता है. उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि यदि संभव हो तो सप्ताह में कम से कम एक दिन साइकिल या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें. इससे न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और व्यक्तिगत स्वास्थ्य को भी लाभ मिलेगा. प्रशासन की इस पहल को शहरवासियों ने सराहा और इसे समाज के लिए सकारात्मक संदेश देने वाला कदम बताया. अधिकारियों का मानना है कि यदि आमजन भी इस तरह की आदतें अपनाएं तो संसाधनों की बचत के साथ प्रदूषण पर भी प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है.
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