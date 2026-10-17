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सर सैयद अहमद खान का जन्म दिवस; AMU कुलपति का संदेश- छात्र जलाएं राष्ट्र निर्माण की मशाल

अलीगढ़: 17 अक्टूबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खां की जयंती है. इस दौरान यूनिवर्सिटी में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. एक दिन पहले कार्यक्रम का रिहर्सल किया गया.

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. नईमा खातून ने अपने संदेश में सर सैयद के विचारों को आधुनिक आवश्यकताओं से जोड़ने और विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने का आह्वान किया है.

उनके लेखन में तर्कशीलता, नैतिकता, सहिष्णुता और स्वतंत्र चिंतन की झलक मिलती है. यही मूल्य आज भी उनके मिशन की बुनियाद हैं. एएमयू ने देश के विभिन्न राज्यों, भाषाओं, संस्कृतियों और सामाजिक पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को शिक्षा देने वाले संस्थान के रूप में अपनी पहचान बनाई है.

सर सैयद का योगदान केवल शिक्षा के क्षेत्र तक सीमित नहीं था. ‘आसार-उस-सनादीद’ में उन्होंने दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों और स्थापत्य विरासत का दस्तावेजीकरण किया. ‘तहजीब-उल-अखलाक’ के माध्यम से सामाजिक और वैचारिक सुधार को बढ़ावा दिया.

इसी सोच ने अलीगढ़ आंदोलन को वैचारिक आधार दिया. मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना इसी आंदोलन का महत्वपूर्ण पड़ाव बनी, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ.

सर सैयद ने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण अपनी चर्चित पुस्तक ‘असबाब-ए-बगावत-ए-हिंद’ में किया. उनका मानना था कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए परिस्थितियों को समझना, उनसे सीखना और ज्ञान के नए रास्ते खोलना जरूरी है.

17 अक्टूबर को सर सैयद अहमद खां के जन्म दिवस के अवसर पर उनकी दूरदृष्टि, शैक्षिक आंदोलन और सामाजिक सुधार के प्रयासों को याद करना उनके मिशन की प्रासंगिकता समझने का अवसर है.

विश्वविद्यालय की विविधता के कारण इसे अक्सर ‘मिनी इंडिया’ कहा जाता है. लेकिन यह पहचान केवल गौरव का विषय नहीं, बल्कि आपसी सद्भाव, समावेशिता, शैक्षिक उत्कृष्टता और राष्ट्रीय विकास के प्रति साझा जिम्मेदारी भी है.

सर सैयद की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब नई पीढ़ी के कंधों पर है. इस विचार को एक रिले दौड़ की मशाल से जोड़कर समझा जा सकता है. सर सैयद ने कठिन दौर में शिक्षा और सुधार की मशाल थामी, बाद की पीढ़ियों ने इसे आगे बढ़ाया और अब इसे अधिक मजबूत बनाकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाना वर्तमान समाज की जिम्मेदारी है.

एएमयू के जनसंपर्क अधिकारी उमर पीरजादा ने बताया कि आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र तेजी से बदल रहे हैं. ऐसे समय में विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण जरूरत है. इसमें एएमयू के पूर्व छात्र बड़ी भूमिका निभा सकते हैं.

पूर्व छात्र छात्रवृत्ति, इंटर्नशिप, शोध सहयोग, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक मार्गदर्शन और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराकर विद्यार्थियों की मदद कर सकते हैं. तकनीकी क्षेत्र से जुड़े पूर्व छात्र डिजिटल कौशल विकसित करने में योगदान दे सकते हैं, चिकित्सक युवा विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर सकते हैं और उद्यमी रोजगार तथा स्वरोजगार के नए अवसर तैयार करने में सहयोग कर सकते हैं.

इसके लिए पूर्व छात्र संगठनों को केवल मिलन समारोहों तक सीमित रहने के बजाय विश्वविद्यालय और समाज के बीच सक्रिय सेतु बनना होगा. विद्यार्थियों को रोजगार, नवाचार, शोध और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जोड़ने के लिए संगठित प्रयास जरूरी हैं.

एएमयू के विद्यार्थियों, पूर्व छात्रों और व्यापक विश्वविद्यालय परिवार को केवल एक संस्थान या डिग्री की विरासत नहीं मिली है, बल्कि एक परिवर्तनकारी मिशन की जिम्मेदारी भी मिली है. सर सैयद को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी, जब उनकी विरासत को केवल याद नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे ज्ञान, सहिष्णुता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नए अवसरों के माध्यम से और समृद्ध बनाया जाएगा.

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