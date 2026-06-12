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बिहार में पुलिसकर्मियों को मिली बड़ी राहत, अब खुद से खाना नहीं बनाना नहीं पड़ेगा

मोतिहारी : कहते हैं खाकी की नौकरी 8 घंटे की होती है, लेकिन हकीकत में पुलिसकर्मी 24 घंटे ड्यूटी पर होते हैं. कब कौन सी वारदात हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. ऐसे में उनके लिए खुद खाना बनाना सबसे बड़ी चुनौती होती है. अब मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने पुलिसकर्मियों की इस समस्या का हल निकाल दिया है. उन्होंने जिले के सभी थानों में मेस चलाने का आदेश दिया है.

पुलिसकर्मियों को खाना बनाने से राहत : एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि पुलिसकर्मी 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं. उनके पास खाना बनाने का समय नहीं होता. मेस शुरू होने से उन्हें खाना बनाने से मुक्ति मिलेगी, समय बचेगा. इससे वे अपनी ड्यूटी और बेहतर तरीके से कर पाएंगे. पुलिसिंग की गुणवत्ता बढ़ेगी.

मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात (ETV Bharat)

''यह व्यवस्था मुख्य रूप से उन पुलिसकर्मियों के लिए है जो थाने में या बैरक में अकेले रहते हैं. जो पुलिसकर्मी थाने के आस-पास अपने परिवार के साथ रहते हैं, उन्हें इस मेस से छूट दी गई है. वे चाहें तो घर का खाना खा सकते हैं.''- स्वर्ण प्रभात, एसपी, मोतिहारी

सभी थानों में होगी मेस की व्यवस्था : दरअसल, पुलिस की ड्यूटी का कोई तय समय नहीं होता. किसी घटना की सूचना पर उन्हें भागना पड़ता है. दिन और रात का फर्क मिट जाता है. ऐसे हालात में खुद के लिए खाना बनाना पुलिसकर्मियों के लिए मुश्किल भरा काम होता है. इन तमाम समस्याओं को देखते हुए मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने यह बड़ा फैसला लिया है. अब जिले के सभी थानों में पुलिस मेस चलाया जाएगा.