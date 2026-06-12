बिहार में पुलिसकर्मियों को मिली बड़ी राहत, अब खुद से खाना नहीं बनाना नहीं पड़ेगा
चूल्हा-चौका से पुलिसकर्मियों को राहत मिलने वाली है. एसपी ने मामले में बड़ा फैसला लिया है. पढ़ें खबर
Published : June 12, 2026 at 3:08 PM IST
मोतिहारी : कहते हैं खाकी की नौकरी 8 घंटे की होती है, लेकिन हकीकत में पुलिसकर्मी 24 घंटे ड्यूटी पर होते हैं. कब कौन सी वारदात हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. ऐसे में उनके लिए खुद खाना बनाना सबसे बड़ी चुनौती होती है. अब मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने पुलिसकर्मियों की इस समस्या का हल निकाल दिया है. उन्होंने जिले के सभी थानों में मेस चलाने का आदेश दिया है.
पुलिसकर्मियों को खाना बनाने से राहत : एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि पुलिसकर्मी 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं. उनके पास खाना बनाने का समय नहीं होता. मेस शुरू होने से उन्हें खाना बनाने से मुक्ति मिलेगी, समय बचेगा. इससे वे अपनी ड्यूटी और बेहतर तरीके से कर पाएंगे. पुलिसिंग की गुणवत्ता बढ़ेगी.
''यह व्यवस्था मुख्य रूप से उन पुलिसकर्मियों के लिए है जो थाने में या बैरक में अकेले रहते हैं. जो पुलिसकर्मी थाने के आस-पास अपने परिवार के साथ रहते हैं, उन्हें इस मेस से छूट दी गई है. वे चाहें तो घर का खाना खा सकते हैं.''- स्वर्ण प्रभात, एसपी, मोतिहारी
सभी थानों में होगी मेस की व्यवस्था : दरअसल, पुलिस की ड्यूटी का कोई तय समय नहीं होता. किसी घटना की सूचना पर उन्हें भागना पड़ता है. दिन और रात का फर्क मिट जाता है. ऐसे हालात में खुद के लिए खाना बनाना पुलिसकर्मियों के लिए मुश्किल भरा काम होता है. इन तमाम समस्याओं को देखते हुए मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने यह बड़ा फैसला लिया है. अब जिले के सभी थानों में पुलिस मेस चलाया जाएगा.
सुबह के नाश्ता से लेकर रात के खाने की व्यवस्था : सभी पुलिसकर्मी मेस में ही खाना खाएंगे. इससे उन्हें खाना बनाने की झंझट से मुक्ति मिलेगी और समय की भी बचत होगी. पुलिस सूत्रों के मुताबिक मेस में सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का खाना तय मेन्यू के अनुसार मिलेगा. साफ-सफाई और खाने की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. हर थाने में मेस इंचार्ज बनाया जाएगा जो खाने की व्यवस्था देखेगा. इसका सीधा फायदा उन सिपाहियों और अधिकारियों को मिलेगा जो दूर-दराज से आकर ड्यूटी करते हैं.
पुलिस वेलफेयर की दिशा में बड़ा कदम : अक्सर देखा जाता है कि ड्यूटी के दबाव में पुलिसकर्मी समय पर खाना नहीं खा पाते या बाहर का अनहेल्दी खाना खाते हैं. इससे उनकी सेहत पर असर पड़ता है. मेस शुरू होने से उन्हें समय पर पौष्टिक खाना मिलेगा. इससे उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी. मोतिहारी एसपी का यह फैसला पुलिस वेलफेयर की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.
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