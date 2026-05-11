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NIT कुरुक्षेत्र में मेस कर्मचारी ने की खुदकुशी, उत्तर प्रदेश के हरदोई का रहने वाला था कौशल

कुरुक्षेत्र एनआईटी में मेस में काम करने वाले शख्स ने खुदकुशी कर ली. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

Suicide at NIT Kurukshetra
कुरुक्षेत्र में मैंस कर्मचारी ने की खुदकुशी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 11, 2026 at 10:22 AM IST

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कुरुक्षेत्र: एनआईटी कुरुक्षेत्र पिछले कुछ समय से खुदकुशी के मामलों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है. यहां विद्यार्थियों के आत्महत्या करने के कई मामले सामने आ चुके हैं. इस बीच एक बार फिर एनआईटी के हॉस्टल नंबर 4 में काम करने वाले एक डेली वेजेस कर्मचारी ने खुदकुशी कर ली. घटना की सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी.

हेल्पर का काम करता था मृतक: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान करीब 30 वर्षीय कौशल नामक युवक के रूप में हुई है. वह एनआईटी कुरुक्षेत्र के हॉस्टल नंबर 4 द्रोणाचार्य हॉस्टल में मेस में हेल्पर का काम करता था. पिछले 1 साल से वो हॉस्टल में डेली वेजेस पर लगा हुआ था. आज सुबह उसका शव मिला. वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का रहने वाला था. मृतक अपने पीछे दो छोटे बच्चों और पत्नी हो छोड़ गया है.

एनआईटी कुरुक्षेत्र में मैंस कर्मचारी ने की खुदकुशी (ETV Bharat)

"कल से काम पर नहीं आया था": मेस में काम करने वाले कर्मचारी गिरीश कुमार ने कहा कि, "वह कल से काम पर नहीं आया था. उसके परिवार के लोग भी उसको यहां पर पूछने के लिए आए थे तो मैंने उनको बताया था कि वह एक दिन से काम पर नहीं आया है. उसकी तलाश करने से पता चला कि वह कहीं बैठकर शराब पी रहा था. यहां भी वह बहुत कम काम पर आता था. जिस दिन वह शराब पी लेता था, वह काम पर नहीं आता था. उसने खुदकुशी क्यों की, ये किसी को नहीं पता. मरने से पहले उसकी किसी से बातचीत नहीं हुई थी."

बहन बोली- "कुछ लोग पीटने आए थे": मृतक की बहन संगीता ने कहा कि, "परिवार में उसकी किसी के साथ कुछ भी लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन मैस में खाने को लेकर कुछ लड़कों के साथ उसकी बोलचाल हुई थी, जो उसको पीटने के लिए आए थे. लेकिन नहीं मालूम कि भाई ने क्यों खुदकुशी की. हम पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं. साथ ही सीसीटीवी कैमरे सभी के सामने जांच करने की मांग कर रही है."

जांच में जुटी पुलिस: कुरुक्षेत्र आदर्श थाना प्रभारी विशाल ने कहा कि, "पुलिस को एनआईटी में आत्महत्या की सूचना मिली थी. पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंच चुकी है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई पुलिस कर रही है. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.पुलिस घटना वाले क्षेत्र के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि कुछ जानकारी मिल सके."

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