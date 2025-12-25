क्रिसमस की आधी रात में रांची के चर्चों में गूंजा प्रभु यीशु का संदेश, प्रार्थना और आराधना से गुलजार रहा शहर
रांची के चर्चों में प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया. लोगों ने प्रार्थना की और एक-दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी.
Published : December 25, 2025 at 9:45 AM IST
रांची: क्रिसमस के पावन अवसर पर राजधानी रांची के चर्चों में आधी रात से लेकर सुबह तक प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव की भव्य आराधना और विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया. दिसंबर 2025 की इस ऐतिहासिक रात में शहर का माहौल पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंगा नजर आया.
धूमधाम से मनाया गया प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन
पुरुलिया रोड स्थित चर्च, बहू बाजार चर्च सहित रांची के तमाम प्रमुख गिरजाघर रोशनी, फूलों और आकर्षक सजावट से सजे रहे, जहां बड़ी संख्या में मसीही समुदाय के लोग प्रभु यीशु के जन्म का उत्सव मनाने पहुंचे. क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आधी रात जैसे ही घड़ी में बारह बजा, चर्चों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठी. इसके साथ ही प्रभु यीशु के जन्म की स्मृति में विशेष प्रार्थनाएं शुरू हुईं.
पादरियों ने बाइबिल से संदेश पढ़ते हुए प्रेम, शांति, त्याग और मानवता का संदेश दिया. श्रद्धालुओं ने मोमबत्तियां जलाकर प्रभु यीशु के सामने सिर झुकाया और विश्व शांति तथा आपसी भाईचारे की कामना की. पुरुलिया रोड चर्च और बहू बाजार स्थित चर्च में रात भर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही. परिवार के साथ पहुंचे लोगों ने कैरोल गीतों के माध्यम से प्रभु यीशु की महिमा का गुणगान किया.
चर्चों के आसपास सुरक्षा के विशेष इंतजाम
ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट जैसे भजनों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में खास उत्साह देखने को मिला. कई चर्चों में प्रभु यीशु के जन्म की झांकी भी सजाई गई, जिसे देखने के लिए लोग देर रात तक जुटे रहे. चर्च प्रशासन की ओर से प्रार्थना सभाओं के लिए अलग-अलग समय-सारणी तय की गई थी. आधी रात की विशेष प्रार्थना के बाद सुबह के समय भी आराधना कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया.
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए थे, ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्ण ढंग से पूजा-अर्चना कर सकें. क्रिसमस के मौके पर रांची के चर्च आध्यात्मिक उल्लास और श्रद्धा से सराबोर नजर आए. प्रभु यीशु के जन्मोत्सव ने शहर में प्रेम, शांति और सौहार्द का संदेश फैलाया, जो मसीही समुदाय के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणास्रोत बना.
