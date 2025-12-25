ETV Bharat / state

क्रिसमस की आधी रात में रांची के चर्चों में गूंजा प्रभु यीशु का संदेश, प्रार्थना और आराधना से गुलजार रहा शहर

प्रभु यीशु मसीह को चूमते पादरी ( Etv Bharat )