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NMMS परीक्षा 2026: पास करते ही मिलेगी 4 साल तक स्कॉलरशिप, जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया और परीक्षा की तारीख

मंडलीय मनोवैज्ञानिक प्रभारी डॉ. जितेंद्र सिंह यादव ने बताया कि NMMS परीक्षा सत्र 2026-27 में शामिल होने के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं. मेधावी छात्र-छात्राएं 27 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2026 है.

दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्र और छात्राओं की आर्थिक मदद के लिए हर साल राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति यानी NMMS परीक्षा आयोजित की जाती है. इस परीक्षा में शामिल होने के लिए सातवीं कक्षा पास होना अनिवार्य है. यूपी में हर साल लाखों की संख्या में छात्र और छात्राएं इसमें शामिल होते हैं. अच्छे अंक लाने वाले छात्र और छात्राओं को जिलेवार तय लक्ष्य के हिसाब से मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती है.

उत्तर प्रदेश में 15 हजार से अधिक मेधावियों को यह छात्रवृत्ति देने का लक्ष्य है, जबकि देशभर की बात करें तो एक लाख मेधावी विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति दी जाएगी. मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र के मंडलीय मनोवैज्ञानिक प्रभारी डॉ. जितेंद्र सिंह यादव ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि एनएमएमएस परीक्षा पास करने पर मेधावी विद्यार्थियों को चार साल में 48 हजार रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है. आइए, एनएमएमएस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, परीक्षा पैटर्न आदि के बारे में विस्तार से जानते हैं.

आगरा : देश में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है. सातवीं पास छात्र और छात्राएं अब राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति (NMMS) परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. इस परीक्षा को पास करने वाले छात्र-छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए 4 साल तक हर महीने 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है. इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखने का यह शानदार अवसर है.

योग्यता और कहां करें आवेदन

NMMS परीक्षा में शामिल होने के लिए 7वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है, लेकिन छात्र यूपी सरकार से मान्यता प्राप्त या सरकारी स्कूलों में अध्ययनत होना चाहिए. सामान्य वर्ग के छात्रों के सातवीं कक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है. वहीं, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को पात्रता में पांच प्रतिशत अंकों की छूट दी गई है. बता दें कि इस छात्रवृत्ति के लिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और राजकीय आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थी पात्र नहीं हैं. अधिक जानकारी www.entdata.co.in पर प्राप्त कर सकते हैं.

एनएमएमएस परीक्षा पास करके मेधावी पाएं चार साल तक स्कॉलर (Photo Credit; ETV Bharat)

कितनी होनी चाहिए परिवार की वार्षिक आय



मंडलीय मनोवैज्ञानिक प्रभारी डॉ. जितेंद्र सिंह यादव ने बताया कि एनएमएमएस परीक्षा में शामिल होने वाले मेधावियों के अभिभावकों की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. इस परीक्षा में शामिल होने के लिए मेधावियों को ऑनलाइन आवेदन के समय आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) का प्रमाण पत्र और आरक्षण संबंधी अन्य प्रमाणपत्र भी अपलोड करना अनिवार्य है. सबसे खास बात यह है कि सभी प्रमाणपत्र आवेदन की अंतिम तिथि से पहले जारी किए गए होने चाहिए, जो मेधावी आवेदन के साथ आरक्षण संबंधी प्रमाणपत्र अपलोड नहीं करेंगे. उन्हें सामान्य वर्ग के मेधावी में शामिल किया जाएगा.



यूपी में 15145 मेधावियों को मिलेगी छात्रवृत्ति



डॉ. जितेंद्र सिंह यादव ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से एनएमएमएस परीक्षा से एक लाख मेधावी छात्र और छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से यूपी में 15145 मेधावियों को छात्रवृत्ति देने का लक्ष्य है. आगरा की बात करें तो आगरा जिले में 269 मेधावियों को ये छात्रवृत्ति देने का लक्ष्य मिला है. पिछले साल आगरा से करीब तीन हजार मेधावियों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, जिसमें 266 मेधावियों को छात्रवृत्ति मिली थी. इसमें लक्ष्य से अधिक मेधावियों के परीक्षा पास करने पर मेरिट से मेधावियों का चयन किया जाता है. इस साल परीक्षा की तिथि 9 नंबर 2026 निर्धारित की गई है.



दो पार्ट में होता है प्रश्नपत्र



मंडलीय मनोवैज्ञानिक प्रभारी डॉ. जितेंद्र सिंह यादव ने बताया कि एनएमएमएस परीक्षा में 180 अंक का प्रश्नपत्र आता है, जिसमें दो पार्ट होते हैं. 90 अंक की रीजनिंग और 90 अंक का सब्जेक्टिव होता है. इस पेपर का पहला पार्ट 90 अंक का होता है, जिसमें रीजनिंग के एक-एक अंक के 90 प्रश्न होते हैं. दूसरे पार्ट में गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के 30-30 अंक होते हैं. तीन घंटे का पेपर होता है. इस परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों को 72 अंक और ओबीसी, एससी-एसटी के छात्रों को 58 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है.



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