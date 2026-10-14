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सर्वोदय विद्यालयों के गरीब स्टूडेंट के लिए खुशखबरी, NEET-JEE की मुफ्त कोचिंग ऐसे कर सकते हैं

लखनऊ: उत्तरप्रदेश में जेईई व नीट के तैयारी संग क्वालीफाई करने की चाह रखने वाले सर्वोदय विद्यालयों में पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है, जिनके अभिभावक धनाभाव के चलते कोचिंगों में अपने बच्चों का दाखिला नही करा पाते हैं. ऐसे परिवारों के मेधावी बच्चों के लिए समाज कल्याण विभाग ने महत्वपूर्ण पहल की है. समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में कक्षा 12 विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को जेईई और नीट जैसी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी दक्षणा फाउंडेशन की संयुक्त दक्षणा चयन परीक्षा (जेडीएसटी-2027) के माध्यम से होगी.



विभाग स्तर पर इस पहल से निःशुल्क तैयारी की सुविधा मिलने से उन्हें इंजीनियरिंग और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. चयन परीक्षा के चयनित विद्यार्थियों को एक वर्ष तक निःशुल्क कोचिंग, आवास और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.



दक्षणा वैली में मिलेगी तैयारी की सुविधा



योजना के तहत जेडीएसटी-2027 के तहत चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 12 की पढ़ाई पूरी करने के बाद पुणे के निकट स्थित दक्षणा वैली परिसर में एक वर्ष तक जेईई अथवा नीट की तैयारी कराई जाएगी. इस दौरान कोचिंग के साथ रहने और भोजन की सुविधा भी निःशुल्क मिलेगी. इससे विद्यार्थियों और उनके परिवारों पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का आर्थिक बोझ कम होगा और छात्र अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे.



इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग के लिए कटऑफ निर्धारित



शैक्षिक सत्र 2026-27 में कक्षा 12 विज्ञान वर्ग में पढ़ने वाले और मई 2027 तक बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी निर्धारित पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। इसमें इंजीनियरिंग वर्ग में सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए कक्षा 10 के गणित एवं विज्ञान विषयों में 85 प्रतिशत और छात्राओं के लिए 80 प्रतिशत कटऑफ निर्धारित है. अन्य श्रेणियों के लिए अलग मानक लागू होंगे। मेडिकल वर्ग में सामान्य श्रेणी के लिए 80 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 75 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 65 प्रतिशत कटऑफ तय है. दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भी अलग कटऑफ का प्रावधान है.



प्रधानाचार्यों को विद्यार्थियों को जागरूक करने के निर्देश



समाज कल्याण विभाग के निदेशक संजीव सिंह ने बताया कि सर्वोदय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे कक्षा 12 विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को इस योजना की जानकारी दें और पात्र विद्यार्थियों को आवेदन के लिए प्रेरित करें. इससे योग्य विद्यार्थियों तक अवसर की जानकारी पहुंचाने और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी.



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