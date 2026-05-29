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इंटर साइंस स्टेट टॉपर रशीदा नाज समेत मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान, डीसी ने कहा- मोबाइल नहीं, किताबों से करें दोस्ती

इंटर साइंस स्टेट टॉपर रशीदा नाज को सम्मानित करते डीसी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबाद: शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिले के 81 मेधावी विद्यार्थियों को शुक्रवार को सम्मानित किया गया. धनबाद क्लब में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. जिसमें झारखंड अधिविद्य परिषद (जैक) की इंटर साइंस परीक्षा में स्टेट टॉपर रशीदा नाज भी शामिल थीं. समारोह में मैट्रिक और इंटर (आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स) के जैक, सीबीएसई, आईसीएसई, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया.

कार्यक्रम में धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार और अनुमंडल पदाधिकारी लोकेश बारंगे ने मेधावी छात्रों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया और उनका उनका उत्साह बढ़ाया. समारोह का शुभारंभ एक दिव्यांग छात्र द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया.

डीसी आदित्य रंजन का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होताः उपायुक्त

वहीं इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. निरंतर मेहनत, अनुशासन और एकाग्रता ही लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता है. उन्होंने विद्यार्थियों से मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग से बचने और पुस्तकों को अपना सच्चा साथी बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि शिक्षकों और अभिभावकों का सम्मान करें और जीवन में आने वाली चुनौतियों से घबराने के बजाय उनका सामना करें. टॉपर विद्यार्थियों को अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा बनने की भी सलाह दी.

समारोह में तीन दिव्यांग विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया. उपायुक्त ने कहा कि ये छात्र कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं और समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं.

बच्चे अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ेंः एसएसपी

वहीं इस अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि बच्चों पर अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए. उनकी रुचि और क्षमता के अनुरूप उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए. उन्होंने सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से सावधान रहने और अच्छी संगति अपनाने की सलाह दी. साथ ही कहा कि एक सफल व्यक्ति बनने के साथ-साथ अच्छा नागरिक बनना भी उतना ही जरूरी है.