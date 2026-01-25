ETV Bharat / state

हिमाचल के मेधावी छात्र ISRO की विज्ञान और अंतरिक्ष तकनीक से होंगे रूबरू, बेंगलुरु हुए रवाना

छात्रों का दल ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के पीएम श्री स्कूलों के 76 मेधावी छात्र-छात्राओं का दल शैक्षणिक भ्रमण के लिए बेंगलुरु रवाना हुआ. इस यात्रा का मुख्य आकर्षण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का भ्रमण है, जहां विद्यार्थी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, उपग्रह प्रक्षेपण प्रणाली, रॉकेट तकनीक और अंतरिक्ष अनुसंधान की ऐतिहासिक उपलब्धियों को नज़दीक से जानेंगे. ये अनुभव विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार की भावना और अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करने में मदद करेगा. मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर एवं समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये शैक्षणिक यात्रा उनके ज्ञान, सोच और दृष्टिकोण को व्यापक बनाएगी. ये अनुभव विद्यार्थियों में वैज्ञानिक चेतना, नवाचार की भावना और राष्ट्र निर्माण के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित करने में मदद करेगा.

समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित इस यात्रा के अंतर्गत विद्यार्थी आज चंडीगढ़ पहुंचेंगे. 9 जिलों से 76 मेधावी छात्र-छात्राएं शामिल इसके पश्चात कल बेंगलुरु के लिए प्रस्थान करेंगे. इस दल में हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों से चयनित 76 मेधावी छात्र-छात्राएं शामिल हैं, इनके साथ 8 एस्कॉर्ट शिक्षक भी शामिल हैं, जो पूरे भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों का मार्गदर्शन एवं देखरेख करेंगे. समग्र शिक्षा के अंतर्गत हो रहे इस शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को कक्षाओं की सीमाओं से बाहर निकालकर देश की अग्रणी वैज्ञानिक, शैक्षणिक और नवाचार से जुड़ी संस्थाओं से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना है. चयनित छात्र प्रमुख तौर पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का भ्रमण कर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, उपग्रह प्रक्षेपण प्रणाली, रॉकेट तकनीक, उपग्रह अनुप्रयोगों और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में देश की ऐतिहासिक उपलब्धियों को नज़दीक से समझ सकेंगे. ISRO भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसने सीमित संसाधनों में चंद्रयान, मंगलयान जैसे सफल मिशनों के माध्यम से भारत को वैश्विक अंतरिक्ष मानचित्र पर सशक्त पहचान दिलाई है. इस भ्रमण से विद्यार्थियों में विज्ञान, तकनीक और नवाचार के प्रति रुचि एवं प्रेरणा विकसित होगी. वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझेंगे छात्र