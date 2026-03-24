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RBSE Result 2026: अलवर, बहरोड़, हनुमानगढ़ और बूंदी की बेटियों ने बिखेरा प्रतिभा का जलवा

दसवीं के परिणाम में अलवर, हनुमानगढ़ और बूंदी के विद्यार्थियों ने 97 से लेकर 99 प्रतिशत से भी अधिक अंक हासिल जिले का गौरव बढ़ाया.

RBSE Result 2026
बहरोड़ के देवकांत और गोविंदगढ़ की कशिश (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 24, 2026 at 6:12 PM IST

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अलवर/बहरोड/हनुमानगढ़/बूंदी: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से मंगलवार को घोषित दसवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में अलवर जिले ने शानदार प्रदर्शन किया है. जिले के दो छात्रों ने अपनी उत्कृष्ट सफलता से पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है. गोविंदगढ़ की छात्रा कशिश खंडेलवाल ने 99.17 प्रतिशत अंक हासिल कर परिवार व विद्यालय का नाम रोशन किया, वहीं बहरोड़ के छात्र देवकांत सैनी ने 99.67 प्रतिशत अंक हासिल किया है. इसी प्रकार हनुमानगढ़ में स्कूल बस ड्राइवर की बेटी पल्लवी ने जिला टॉप किया, जबकि बूंदी में निजी स्कूल की छात्रा अंशिका राठौर ने 99 प्रतिशत अंक हासिल कर जिला टॉप किया.

गोविंदगढ़ क्षेत्र की नव दिशा पब्लिक स्कूल की छात्रा कशिश खंडेलवाल ने दसवीं की परीक्षा में 99.17 प्रतिशत अंक प्राप्त कर परिवार व जिले का गौरव बढ़ाया है. कशिश की इस उपलब्धि पर परिजनों, स्कूल स्टाफ व गोविंदगढ़ क्षेत्र में खुशी का माहौल है. छात्रा कशिश के पिता संजय खंडेलवाल और माता चांदनी खंडेलवाल ने अपनी बेटी की सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह उसकी मेहनत और लगन का नतीजा है. उन्होंने बताया कि कशिश शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रही है और हर कक्षा में अच्छा परिणाम देती रही है.

अलवर के दो ​मेधावी विद्यार्थी (ETV Bharat Alwar)

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मोबाइल से रखा दूर: कशिश की माता चांदनी ने बताया कि उन्होंने बेटी को मोबाइल से पूरी तरह दूर रखा और केवल पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा. उन्होंने कहा कि शुरू से सपना था कि बेटी दसवीं में अच्छा परिणाम लाकर परिवार व जिले का नाम रोशन करे. आज वह सपना साकार हुआ. उन्होंने अन्य अभिभावकों को भी बच्चों को मोबाइल से दूर रखने और पढ़ाई के लिए प्रेरित करने की सलाह दी. स्कूल प्रबंधन ने कहा कि कशिश शुरू से ही मेधावी रही है और उनके साथ पढ़ने वाले अन्य विद्यार्थियों का भी परिणाम अच्छा रहा है.

पढ़ें: RBSE Result 2026: जोधपुर के निशांत और दिव्यांगी ने सोशल मीडिया से 'उचित दूरी' बना प्राप्त किए 99 प्रतिशत अंक

देवकांत ने भी लहराया परचमः बहरोड़ के छात्र देवकांत सैनी ने दसवीं बोर्ड परीक्षा में 99.67 प्रतिशत अंक हासिल कर पूरे राजस्थान में द्वितीय स्थान प्राप्त किया. देवकांत ने अपनी सफलता पर कहा कि नियमित पढ़ाई, समय का सही उपयोग और शिक्षकों के मार्गदर्शन से ही यह संभव हो पाया. उन्होंने कभी ट्यूशन पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं अध्ययन और स्कूल की कक्षाओं पर अधिक ध्यान दिया. उनका सपना आगे चलकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर देश के लिए कुछ बड़ा करने का है. देवकांत के माता-पिता ने बताया कि वह बचपन से ही पढ़ाई में होशियार और मेहनती रहा है. घर पर वह रोजाना नियमित रूप से पढ़ाई करता था और मोबाइल व अन्य व्यर्थ चीजों से दूरी बनाए रखता था. विद्यालय के संस्थापक वरुण कुमार यादव ने बताया कि देवकांत शुरू से ही मेधावी छात्रों में गिना जाता रहा है.

हनुमानगढ़ में स्कूल बस ड्राइवर की बेटी पल्लवी ने 99.17% अंक लाकर किया जिला टॉप: हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील के गांव दुरजाना की बेटी पल्लवी ने 12वीं की परीक्षा में 99.17 प्रतिशत अंक हासिल कर जिला टॉप किया है. पल्लवी के पिता सुरेश कुमार निजी पब्लिक स्कूल नोहर में वैन चालक के रूप में कार्यरत हैं. साधारण पृष्ठभूमि के बावजूद पल्लवी की इस उपलब्धि पर स्कूल प्रशासन व क्षेत्र में खुशी का माहौल है. पिता सुरेश ने बेटी पर पूरा विश्वास जताया. पल्लवी आगे चलकर आईएएस अधिकारी बनना चाहती है. जिले में 10वीं का परिणाम भी शानदार रहा. छात्राओं का पास प्रतिशत 95.20 रहा, जो छात्रों से अधिक है. दुष्यंत, तरुषी, सुनिधि, पूजा, दक्ष, प्रियंका, गरिमा, आनंद, पारूल व इशिता सहित कई छात्रों ने 97 से 98.83 प्रतिशत तक अंक प्राप्त किए.

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बूंदी की मेधावी छात्रा अंशिका राठौर (ETV Bharat Bundi)

बूंदी: अंशिका राठौर 99% अंकों के साथ जिला टॉपर, आईपीएस बनने का सपना: बूंदी जिले में 10वीं का परिणाम 90.21 प्रतिशत रहा. निजी स्कूल की छात्रा अंशिका राठौर ने 99 प्रतिशत अंक हासिल कर जिला टॉप किया. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता व गुरुजनों को दिया. अंशिका का सपना आईपीएस अधिकारी बनकर देश सेवा करना है. हिंडोली की छात्रा चाविश फातिमा ने 97.83 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया. जिले में कुल 16,456 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें से 14,845 सफल रहे. लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा. शिक्षा अधिकारी प्रतिबाला ने बताया कि परिणाम संतोषजनक रहा, हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में हल्की गिरावट आई है.

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