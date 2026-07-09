एक दिन का SDM बना हिमाचल का ये मेधावी छात्र
हिमाचल में 11वीं कक्षा का एक छात्र एक दिन का एसडीएम बना, यहां शुरू हुआ "एक दिन उपमंडल अधिकारी" कार्यक्रम.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 3:01 PM IST
चंबा: हिमाचल प्रदेश में युवा प्रतिभाओं को प्रशासनिक व्यवस्था से परिचित कराने, उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करने और जनसेवा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चंबा जिले में एक अनोखी पहल की गई है. जिले के उपमंडल प्रशासन भरमौर द्वारा "एक दिन उपमंडल अधिकारी (SDM For A Day)" कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. इसके तहत मेधावी छात्रों को एक दिन का एसडीएम बनने का अवसर दिया जाएगा.
11वीं का छात्र बना एक दिन का एसडीएम
"एक दिन उपमंडल अधिकारी" कार्यक्रम के तहत दसवीं कक्षा में भरमौर उपमंडल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र कनिष्क कुमार को एक दिन के लिए एसडीएम भरमौर की जिम्मेदारी सौंपी गई. कनिष्क वर्तमान में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरमौर में कक्षा 11 के छात्र है. कनिष्क उपमंडल भरमौर के मलकोता गांव का निवासी है.
"इस तरह की पहल विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, उत्तरदायित्व, अनुशासन और लोकसेवा की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. ऐसे कार्यक्रम युवाओं को शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली से जोड़ने के साथ-साथ उन्हें भविष्य में समाज और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं." - विकास शर्मा, एडीएम भरमौर
कनिष्क को दी गई ये प्रशासनिक जानकारियां
इस अवसर पर एडीएम भरमौर विकास शर्मा ने कनिष्क कुमार का शॉल, हिमाचली टोपी एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानपूर्वक स्वागत किया. इसके बाद उन्होंने कनिष्क को प्रशासनिक कार्यप्रणाली, न्यायालय, राजस्व विभाग, विकास कार्यों और जन शिकायत निवारण प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी. कार्यक्रम के दौरान कनिष्क कुमार ने विभिन्न प्रशासनिक फाइलों का अवलोकन किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में भाग लेकर प्रशासनिक फैसले लेने की प्रक्रिया को निकट से समझा. इस अनुभव ने उन्हें शासन-प्रशासन की कार्यशैली को व्यवहारिक रूप से जानने का अवसर प्रदान किया.