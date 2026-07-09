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एक दिन का SDM बना हिमाचल का ये मेधावी छात्र

चंबा: हिमाचल प्रदेश में युवा प्रतिभाओं को प्रशासनिक व्यवस्था से परिचित कराने, उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करने और जनसेवा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चंबा जिले में एक अनोखी पहल की गई है. जिले के उपमंडल प्रशासन भरमौर द्वारा "एक दिन उपमंडल अधिकारी (SDM For A Day)" कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. इसके तहत मेधावी छात्रों को एक दिन का एसडीएम बनने का अवसर दिया जाएगा.

11वीं का छात्र बना एक दिन का एसडीएम

"एक दिन उपमंडल अधिकारी" कार्यक्रम के तहत दसवीं कक्षा में भरमौर उपमंडल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र कनिष्क कुमार को एक दिन के लिए एसडीएम भरमौर की जिम्मेदारी सौंपी गई. कनिष्क वर्तमान में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरमौर में कक्षा 11 के छात्र है. कनिष्क उपमंडल भरमौर के मलकोता गांव का निवासी है.