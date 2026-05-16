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आरके पुरम में मेधावी बेटियों को मिला सम्मान, CM रेखा गुप्ता ने बांटीं साइकिलें

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आर.के. पुरम विधानसभा क्षेत्र में 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण मेधावी छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें वितरित कीं.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 16, 2026 at 6:02 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के आर.के. पुरम विधानसभा क्षेत्र में मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 10वीं और 12वीं कक्षा पास करने वाली छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें वितरित कीं. इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बेटियों की शिक्षा और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए ऐसे प्रयास बेहद जरूरी हैं. इस मौके पर छात्राओं और उनके अभिभावकों में खासा उत्साह देखने को मिला.

आज की बेटियां नए भारत की ताकत -सीएम रेखा: साइकिल वितरण कार्यक्रम के मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज की बेटियां नए भारत की ताकत हैं, जो शिक्षा, विज्ञान, खेल, सेना और प्रशासन समेत हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं. उन्होंने कहा कि ये बेटियां सिर्फ अपने परिवार की उम्मीद नहीं बल्कि देश के भविष्य की मजबूत नींव हैं. देश की बेटियां आज हर क्षेत्र में नए भारत की शक्ति बनकर उभर रही हैं.

सीएम रेखा ने मेधावी छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें वितरित कीं (ETV Bharat)

10वीं और 12वीं कक्षा पास करने वाली छात्राओं को मिली साइकिल: मुख्यमंत्री ने कहा कि साइकिल वितरण जैसी पहल छात्राओं को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा देने के साथ-साथ अभिभावकों की चिंताओं को भी कम करती है. उनका कहना था कि जब बेटियों को सही अवसर और संसाधन मिलते हैं तो वे हर चुनौती को पार कर सफलता की नई मिसाल कायम करती हैं. इस दौरान मुख्यमंत्री ने 10वीं और 12वीं कक्षा पास करने वाली छात्राओं को साइकिलें प्रदान की गईं ताकि वे अपनी पढ़ाई सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के साथ जारी रख सकें.

आर.के. पुरम में मेधावी बेटियों को मिला सीएम से सम्मान
आर.के. पुरम में मेधावी बेटियों को मिला सीएम से सम्मान (ETV Bharat)
गर्मियों की छुट्टी के बाद छात्राओं को बांटी जाएगी साइकिल-सीएम : इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस पहल के लिए विधायक अनिल शर्मा और रोटरी क्लब दिल्ली इंपीरियल का आभार जताया. सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली सभी छात्राओं को साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी. गर्मियों की छुट्टी के बाद छात्राओं को साइकिल वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाह अनिल गुप्ता, जिला अध्यक्ष रविन्द्र चौधरी, पार्षद धर्मवीर सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.
आज की बेटियां नए भारत की ताकत -सीएम रेखा
आज की बेटियां नए भारत की ताकत -सीएम रेखा (ETV Bharat)

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सीएम रेखा गुप्ता ने बांटी साइकिल
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