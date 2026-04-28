ETV Bharat / state

वनमंत्री अरुण कुमार सक्सेना की मौजूदगी में बरेली में मेधावी छात्राओं का सम्मान, टॉपर छात्राओं को मिली स्कूटी

छात्राओं को स्कूटी देने के साथ और आगे की पढ़ाई के लिए फ्री एडमिशन की घोषणा ने कार्यक्रम में उत्साह का माहौल पैदा कर दिया.

MERITORIOUS FEMALE STUDENTS HONORED
बरेली में मेधावी छात्राओं का सम्मान, टॉपर छात्राओं को मिली स्कूटी. (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 4:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बरेली: बरेली कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया. यहां हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर्स को मंच पर बुलाकर उनका उत्साहवर्धन किया गया.

कार्यक्रम में अरुण कुमार सक्सेना की विशेष उपस्थिति ने समारोह को खास बना दिया, वहीं छात्राओं को स्कूटी देने के साथ और आगे की पढ़ाई के लिए फ्री एडमिशन की घोषणा ने कार्यक्रम में उत्साह का माहौल पैदा कर दिया.

समारोह में मेयर उमेश गौतम, विधायक राघवेंद्र शर्मा, विधायक एमपी आर्य, सांसद छत्रपाल गंगवार और वनमंत्री अरुण कुमार सक्सेना मुख्य रूप से मौजूद रहे. इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों में डीएम अविनाश सिंह, देवयानी, जिला विद्यालय निरीक्षक अजीत कुमार बीएसए मंजू सिंह मौजूद रही.

बरेली में मेधावी छात्राओं का सम्मान, टॉपर छात्राओं को मिली स्कूटी. (ईटीवी भारत)

कार्यक्रम के दौरान सर्वोदय जनकल्याण इंटर कॉलेज, खेड़ा की छात्राओं ने अपनी उपलब्धियों से सभी का ध्यान आकर्षित किया. इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में नंदिनी गुप्ता ने 486 अंक (97.20%) के साथ प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया.

वहीं सुरभि यादव ने 485 अंक (97%) लाकर प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया. दोनों छात्राओं की इस उपलब्धि पर उपस्थित अतिथियों ने उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया.

कॉलेज ने हाईस्कूल परीक्षा में भी बेहतर प्रदर्शन कर जिले में अपनी अलग पहचान बनाई है, जिससे पूरे जनपद में विद्यालय का नाम रोशन हुआ है. सभी जनप्रतिनिधियों ने मेधावी -छात्राओं, खासकर बेटियों को हरसंभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया.

वहीं उमेश गौतम ने मेधावी छात्राओं को अपने यूनिवर्सिटी में फ्री एडमिशन देने का ऑफर देकर कार्यक्रम में नया उत्साह भर दिया.

वक्ताओं ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करते हैं. अंत में सभी अतिथियों ने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

TAGGED:

BAREILLY NEWS
वनमंत्री अरुण कुमार सक्सेना
फ्री एडमिशन
कॉलेज में फ्री एडमिशन
MERITORIOUS FEMALE STUDENTS HONORED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.