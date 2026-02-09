केंद्रीय बजट से छत्तीसगढ़ समेत बस्तर का होगा सर्वांगीण विकास, देश को मजबूती देने वाला विजन डॉक्यूमेंट-श्रीनिवास मद्दी
बीजापुर विधानसभा प्रभारी श्रीनिवास राव मद्दी ने केंद्रीय बजट की खूबियां गिनाते हुए इसे विजन डॉक्यूमेंट बताया.मद्दी के मुताबिक ये विजन 2047 को दिशा देगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 9, 2026 at 12:14 PM IST
बीजापुर : बीजापुर विधानसभा प्रभारी श्रीनिवास राव मद्दी ने केंद्र सरकार के आम बजट को सर्वांगीण विकास के लिए नई उड़ान देने वाला बताया.श्रीनिवास राव मद्दी के मुताबिक ये बजट केवल वित्तीय आंकड़ों तक सीमित नहीं बल्कि “विकसित भारत–2047” के लक्ष्य को साकार करने वाला एक सशक्त और दूरदर्शी दस्तावेज है. उन्होंने कहा कि इस बजट में देश की वर्तमान आवश्यकताओं के साथ-साथ आगामी 25 वर्षों के विकास की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की गई है.
''आम बजट है विजन डॉक्यूमेंट''
मद्दी के मुताबिक बस्तर क्षेत्र के खनन-समृद्ध जिलों को बजट प्रावधानों से प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. श्रीनिवास राव मद्दी ने बजट की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसे केवल एक वार्षिक वित्तीय विवरण मानना उचित नहीं होगा, बल्कि यह देश के सामाजिक, आर्थिक और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने वाला एक व्यापक “विजन डॉक्यूमेंट” है. इस बजट को तीन प्रमुख कर्तव्यों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है—आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशन और टिकाऊ विकास.ये तीनों पहलू देश को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
बजट में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया है, जिसकी सिफारिशें आगामी पांच वर्षों के लिए केंद्र और राज्यों के वित्तीय संसाधनों के बेहतर वितरण की दिशा तय करेंगी.इससे छत्तीसगढ़ को विकास योजनाओं के लिए अधिक सुदृढ़ आर्थिक आधार प्राप्त होगा और ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी- श्रीनिवास राव मद्दी, प्रभारी बीजापुर विधानसभा
''छत्तीसगढ़ में विकास की नई रुपरेखा होगी तैयार''
श्रीनिवास मद्दी ने विश्वास व्यक्त किया कि बजट के माध्यम से बिजली उत्पादन, ऊर्जा सुरक्षा, सड़क और रेल नेटवर्क के विस्तार, बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और शहरी विकास के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिलेगी. साथ ही, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास के लिए किए गए प्रावधान समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सहायक होंगे.
ये बजट “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” और “सबका प्रयास” की भावना को सशक्त करता है. समावेशी विकास की यह सोच छत्तीसगढ़ और बस्तर जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां वर्षों से विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं. अंत में श्रीनिवास राव मद्दी ने कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ और बस्तर के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक निर्णायक कदम है, जो राज्य को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए देश को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा.
