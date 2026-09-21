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केवल कथित रिश्वत की राशि बरामद होने से किसी लोक सेवक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

अभियोजन के अनुसार, मुरली प्रसाद चौधरी सूरजपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लेखाकार के पद पर कार्यरत थे. एक विद्यालय की मान्यता से संबंधित कार्य के लिए शिकायतकर्ता ने उनके विरुद्ध रिश्वत मांगने की शिकायत की थी. आरोप था कि पहले 15 हजार रुपये की मांग की गई और बाद में कथित रूप से यह राशि घटाकर 8 हजार रुपये कर दी गई. शिकायत के आधार पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 30 जून 2014 को जाल बिछाकर कार्रवाई की. अभियोजन ने दावा किया कि कार्रवाई के दौरान 8 हजार रुपये की रासायनिक पदार्थ से चिन्हित राशि आरोपी की पेंट की जेब से बरामद हुई.

न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकलपीठ ने मुरली प्रसाद चौधरी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में यह महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए विशेष न्यायालय, सूरजपुर द्वारा वर्ष 2017 में सुनाई गई दोषसिद्धि और सजा को निरस्त कर दिया. न्यायालय ने अपीलकर्ता को भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी कर दिया.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि रिश्वत की मांग का प्रमाण अपराध का मूल आधार है. केवल कथित रिश्वत की राशि बरामद हो जाने से किसी लोक सेवक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक अभियोजन रिश्वत की मांग और उसके स्वीकार किए जाने को विश्वसनीय साक्ष्यों से सिद्ध न कर दें.

मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया. उसने स्पष्ट रूप से कहा कि आरोपी ने उससे रिश्वत की मांग नहीं की थी और उसने आरोपी को रिश्वत नहीं दी थी. साथ गए गवाह ने भी अभियोजन के कथित घटनाक्रम का समर्थन नहीं किया. उसने अदालत में कहा कि शिकायतकर्ता ने स्वयं रुपये आरोपी की जेब में रख दिए थे और आरोपी रुपये वापस लेने के लिए कह रहा था.उच्च न्यायालय ने इन बयानों को मामले के लिए महत्वपूर्ण माना.

बातचीत की रिकॉर्डिंग पर भी उठे गंभीर सवाल

अभियोजन ने कथित रिश्वत की मांग साबित करने के लिए बातचीत की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग और उसके प्रतिलेख पर भी भरोसा किया था. लेकिन जांच अधिकारी की जिरह में सामने आया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था.

आरोपी की आवाज का नमूना नहीं लिया गया. रिकॉर्डिंग में मौजूद आवाज की विधिवत वैज्ञानिक जांच नहीं कराई गई. गवाहों ने आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच कार्यालय के अंदर हुई वास्तविक बातचीत नहीं सुनी थी. इस कारण न्यायालय ने माना कि कथित रिकॉर्डिंग के आधार पर आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग किए जाने की बात विधि के अनुसार प्रमाणित नहीं हुई.

सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के निर्णय का भी उल्लेख

उच्च न्यायालय ने नीरज दत्ता बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार), (2023) 4 एससीसी 731 में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का उल्लेख किया. न्यायालय ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में अभियोजन को पहले रिश्वत की मांग और उसके स्वीकार किए जाने अथवा प्राप्त किए जाने से संबंधित मूल तथ्यों को प्रमाणित करना आवश्यक है. इन मूल तथ्यों के स्थापित होने के बाद ही कानून में निर्धारित अनुमान का प्रश्न उत्पन्न होता है.

बरामदगी अकेले दोषसिद्धि का आधार नहीं

उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि रिश्वत की मांग का विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तो केवल कथित रूप से चिन्हित राशि की बरामदगी अपने आप में दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है. न्यायालय ने माना कि वर्तमान मामले में अभियोजन रिश्वत की मांग को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा.

निचली अदालत का फैसला निरस्त

उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सूरजपुर द्वारा 30 मार्च 2017 को पारित दोषसिद्धि एवं सजा के आदेश को निरस्त कर दिया. अपीलकर्ता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 तथा धारा 13(1)(घ), सहपठित धारा 13(2) के आरोपों से बरी कर दिया गया. अपीलकर्ता जमानत पर है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 481 के मद्देनजर, उसकी जमानत बांड इस स्तर पर समाप्त हो जाती है और अगले छह महीनों तक प्रभावी रहेगी. यदि जुर्माना राशि जमा की गई है, तो उसे कानून के अनुसार अपीलकर्ता को वापस कर दिया जाएगा.