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भारी भरकम पेनाल्टी से बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखें व्यापारी, जानें एक्सपर्ट के सुझाव

व्यापार के नियमों में की गई अनदेखी पर लगेगी पेनाल्टी. ( ETV Bharat )

फिरोजाबाद : अगर आप व्यपारी है तो आपको नए वित्तीय बर्ष में कई नियमों का ध्यान रखना होगा. व्यापार के नियमों में की गई अनदेखी के कारण आप पर भारी-भरकम पेनाल्टी भी लग सकती है. आखिर वह नियम कौन से है और एक्सपर्ट्स क्या कहते है आइए विस्तार से जानते है.

इनकम टैक्स ट्रेड टैक्स बार एसोसिएशन के डायरेक्टर कुलदीप मित्तल एडवोकेट ने सभी व्यापारियों को आगामी वित्तीय वर्ष 26–27 को लेकर कुछ नियमों के अनुपालन करके अर्थदंड से बचने की सलाह दी है.

उन्होंने कहा है कि सभी व्यापारी एक अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले नए साल में अनिवार्य रूप से नई बिल बुक शुरू करके एक नए यूनिक नंबर से इनवॉइस जारी करे जैसे 26–27/0001 से, अन्यथा पच्चीस हजार रुपए की पेनल्टी लग सकती है.

इसी तरह व्यापार स्थल पर फर्म का नाम व जीएसटी पंजीयन नंबर न लिखने पर मोटी पेनल्टी लगाई जा सकती है. बी टू बी विक्री करते समय बिल पर एच एस एन कोड लिखना अनिवार्य है, न लिखने पर आई टी सी रिजेक्ट हो सकती है.

माल के आवागमन में परेशानी हो सकती है और सचल दल द्वारा बिल चेक करने पर संव्यवहार संदिग्ध मानकर कार्यवाही हो सकती है, इसलिए जरूर लिखें. सभी टैक्सेबल व्यापारी अपनी खरीद व आई टी सी का मिलान हर माह ऑनलाइन फार्म 2 ए से करते रहें, विक्रेता व्यापारी को समय से आर 1 रिटर्न दाखिल करने की याद दिलाते रहें, तभी 2 ए के आधार पर ही आईटीसी का लाभ मिल सकेगा.

माल के खरीददार द्वारा विक्रेता व्यापारी को छह महीने के भीतर पेमेंट करते रहें अन्यथा आई टी सी रिवर्स हो सकती है. इसी तरह एम एस एम ई में पंजीकृत निर्माता से माल खरीदने पर 15 दिन एवं आपसी एग्रीमेंट होने पर 45 दिन के भीतर पेमेंट करना जरूरी है.

सेल टैक्स इनवॉइस पर जीएसटी पंजीयन में अधिकृत व्यापारी ही हस्ताक्षर करें. वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक होने पर ई-इनवॉइस जारी करना अनिवार्य है.