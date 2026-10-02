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दिल्ली में विक्रेताओं ने मनाया No UPI Day, कहा- सरकार फैसले पर फिर से करे विचार

यूपीआई भुगतान पर एमडीआर लगाने के विरोध में दिल्ली के दुकानदारों ने मनाया नो यूपीआई डे ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दो हजार रुपये से अधिक यूपीआई भुगतान पर 15 अक्टूबर से मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगाने के विरोध में दिल्ली के कई दुकानदारों शुक्रवार को 'नो यूपीआई डे' मनाया. शुक्रवार से दिल्ली के कई दुकानदार ग्राहकों से यूपीआई पेमेंट नहीं ले रहे. कुछ दुकानदार तो छोटी राशि भी यूपीआई के माध्यम से नहीं ले रहे. इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.