दिल्ली में विक्रेताओं ने मनाया No UPI Day, कहा- सरकार फैसले पर फिर से करे विचार
दो हजार रुपये से अधिक यूपीआई भुगतान पर एमडीआर लगाने के विरोध में दिल्ली के दुकानदारों नो यूपीआई डे मनाया. पढ़ें पूरी खबर..
Published : October 2, 2026 at 9:59 PM IST
नई दिल्ली: दो हजार रुपये से अधिक यूपीआई भुगतान पर 15 अक्टूबर से मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगाने के विरोध में दिल्ली के कई दुकानदारों शुक्रवार को 'नो यूपीआई डे' मनाया. शुक्रवार से दिल्ली के कई दुकानदार ग्राहकों से यूपीआई पेमेंट नहीं ले रहे. कुछ दुकानदार तो छोटी राशि भी यूपीआई के माध्यम से नहीं ले रहे. इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) समेत कुछ व्यापारिक संगठनों की ओर से 2 अक्टूबर को 'नो UPI DAY' मनाने का आह्वान किया. कालकाजी के एम ब्लॉक मार्केट में कुछ दुकानदारों ने UPI पेमेंट लेना बंद कर दिया, जबकि कुछ व्यापारी इसे लेकर अलग राय रखते हैं और डिजिटल भुगतान जारी रखने के पक्ष में हैं. ग्राहकों का कहना है कि लंबे समय से कैशलेस भुगतान की आदत पड़ने के बाद दोबारा नकद भुगतान की ओर लौटना परेशानी बढ़ा सकता है.
फर्नीचर कारोबारी हितेश कौशिक ने कहा कि उनके कारोबार में ज्यादातर भुगतान 2,000 रुपये से अधिक का होता है, इसलिए MDR से उनपर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. दुकानदार सरफराज खान और टेंट कैटरिंग कारोबारी अंकुश आनंद ने भी बड़े डिजिटल भुगतान पर संभावित अतिरिक्त लागत को लेकर चिंता जताई. उनका कहना है कि इसका असर उनके मुनाफे पर हो सकता है. वहीं फोटो स्टूडियो संचालक रोचन चोपड़ा का कहना है कि सरकार ने अगर कोई फैसला लिया है तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होगा और वह UPI भुगतान जारी रखने के पक्ष में हैं.
ग्राहक रविशंकर सिंह ने कहा कि लोगों को लंबे समय से डिजिटल भुगतान की आदत हो गई है. अगर दुकानदार UPI नहीं लेंगे तो ग्राहकों को कैश की व्यवस्था करने के लिए परेशानी उठानी पड़ेगी. इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता वंदना सिन्हा ने इसे आम जनता पर अतिरिक्त बोझ बताया, जबकि बीजेपी नेता विक्रम विधुरी ने कहा कि छोटे व्यापारियों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है और 2000 रुपये से कम के भुगतान को लेकर दुकानदारों को चिंता करने की जरूरत नहीं है.
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