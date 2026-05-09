ETV Bharat / state

मिर्जापुर के मर्चेंट नेवी अफसर अमेरिका में लापता, परिजनों ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मांगी मदद

मिर्जापुर के मर्चेंट नेवी अफसर मनीष द्विवेदी अमेरिका के पेन्सिलवेनिया में लापता हो गए हैं. परिजनों ने विदेश मंत्री से मदद मांगी है.

Photo Credit: ETV Bharat
क्या पुलिस कस्टडी में हैं मनीष? अमेरिका में लापता मिर्जापुर के अफसर पर सस्पेंस. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 10:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद का एक मर्चेंट नेवी अफसर अमेरिका के पेन्सिलवेनिया बंदरगाह से रहस्यमय तरीके से लापता हो गया है. अफसर मनीष द्विवेदी अपने तीन साथियों के साथ बंदरगाह के पास एक मॉल में गए थे, लेकिन उसके बाद से वापस नहीं लौटे.

शिपिंग कंपनी के अधिकारियों ने जब परिजनों को यह जानकारी दी, तब से घर में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों ने अब मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक, स्थानीय सांसद और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मनीष को खोजने की गुहार लगाई है.

जानकारी देते मनीष द्विवेदी के भाई और पिता. (Video Credit: ETV Bharat)

कंपनी से मिली गलत जानकारी: मनीष द्विवेदी मिर्जापुर के पड़री थाना क्षेत्र के चौहान पट्टी के रहने वाले हैं और वेसल 'सिफ्नोस लेडी' शिप पर सेकंड ऑफिसर के पद पर तैनात हैं. 7 मई को कंपनी के प्रतिनिधि गैरी गोम्स ने फोन कर बताया कि मनीष शिप से गायब हैं और उनका कोई पता नहीं चल रहा है. पिता संतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि पहले उन्हें सूचना मिली कि मनीष सुरक्षित हैं, लेकिन बाद में कंपनी के लोगों ने बात बदल दी. परिजनों का आरोप है कि शिपिंग कंपनी के लोग अब सही जानकारी देने से बच रहे हैं.

लोकल एजेंट बयान से मुकरा: पिता ने बताया कि मनीष के साथ मॉल गए कैडेट ऑफिसर प्रांजल ने पहले मनीष के मिलने की बात कही, लेकिन दो घंटे बाद मुकर गया. जब परिजनों ने अमेरिका के लोकल एजेंट जोश से बात की, तो उसने दावा किया कि मनीष को पुलिस कस्टडी में लिया गया था और पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया. सबसे चिंताजनक बात यह है कि शिप मनीष को लिए बिना ही वहां से वापस लौट आई है. वर्तमान में मनीष का मोबाइल बंद है और उनसे संपर्क करने का कोई जरिया नहीं बचा है.

प्रशासन, दूतावास ने शुरू की तलाश: मिर्जापुर की सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ ही पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने मामले को गंभीरता से लिया है. एसपी ने बताया कि सीओ एलआईयू को पीड़ित परिवार की मदद के लिए भेजा गया है और दूतावास के माध्यम से संपर्क साधा जा रहा है. विदेश मंत्रालय को भी इस पूरे घटनाक्रम से अवगत करा दिया गया है ताकि अमेरिकी प्रशासन से समन्वय कर मनीष की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हो सके. मनीष की तलाश के लिए एलआईयू और दूतावास की टीमें सक्रिय हो गई हैं.

यह भी पढ़ें- डायबिटीज मरीजों को बड़ी राहत; जन औषधि केंद्रों पर मिल रहीं 75% तक सस्ती जेनेरिक दवाएं

TAGGED:

MANISH DWIVEDI MISSING PENNSYLVANIA
ANUPRIYA PATEL S JAISHANKAR
MISSING OFFICER MIRZAPUR NEWS
WESTERN CREW MANAGEMENT
MERCHANT NAVY OFFICER MISSING USA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.