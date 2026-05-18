मर्चेंट नेवी में तैनात खड़क सिंह के घर दिनदहाड़े चोरी, 15 लाख की ज्वेलरी ले उड़े चोर
लालकुआं में चोरों ने दिनदहाड़े मर्चेंट नेवी में तैनात खड़क सिंह का घर खंगाला, करीब 15 लाख के जेवरात और नकदी ले गए
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 18, 2026 at 10:50 PM IST
हल्द्वानी: लालकुआं कोतवाली क्षेत्र स्थित बिंदुखत्ता के तिवारी नगर चित्रकूट में दिनदहाड़े चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है. बेखौफ चोर एक बंद घर का ताला तोड़कर करीब 15 लाख रुपए के सोने के जेवरात और नकदी चोरी कर फरार हो गए. घटना के वक्त घर की महिला अपने बच्चों के साथ सास-ससुर की देखभाल के लिए दूसरे मकान गई हुई थी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है.
नैनीताल जिले के लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के बिंदुखत्ता स्थित तिवारी नगर चित्रकूट में रविवार को चोरों ने दिनदहाड़े एक बंद घर को निशाना बनाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. जानकारी के मुताबिक, घर मालिक खड़क सिंह कोठारी मर्चेंट नेवी में कार्यरत हैं और इन दिनों विदेश में हैं. घर पर उनकी पत्नी चंद्रा कोठारी अपने दो बच्चों के साथ रहती हैं. बताया जा रहा है कि रविवार सुबह चंद्रा कोठारी अपने बच्चों के साथ घर पर ताला लगाकर घोड़ानाला स्थित दूसरे मकान पर सास-ससुर के लिए खाना बनाने और उनकी देखभाल करने गई थीं.
साढ़े 11 तोला सोने के जेवरात और 35 हजार रुपए की नकदी चोरी: इसी दौरान चोरों ने बंद मकान को निशाना बना लिया. अज्ञात चोर घर के पीछे लगे लोहे के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी का लॉक तोड़कर उसमें रखे करीब साढ़े 11 तोला सोने के जेवरात और 35 हजार रुपए की नकदी चोरी कर फरार हो गए. शाम को जब महिला अपने घर लौटी तो घर का ताला टूटा मिला और अंदर सामान बिखरा पड़ा था.
अलमारी खुली हुई थी और उसमें रखा सारा कीमती सामान गायब था. जिसे देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और क्षेत्र में हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है.
"घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है. जल्द ही आरोपियों को चिह्नित कर गिरफ्तारी की जाएगी."- अमित कुमार सैनी, सीओ सिटी
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