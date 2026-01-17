ETV Bharat / state

प्रतापगढ़ के मर्चेंट नेवी ऑफिसर ईरान में फंसे; परिजनों ने सरकार से लगाई वापसी की गुहार

मर्चेंट नेवी ऑफिसर अनिल सिंह. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रतापगढ़: कुंडा के सराय गोपाल खेमीपुर निवासी मर्चेंट नेवी ऑफिसर अनिल सिंह ईरान में फंसे हैं. उनके परिवार ने शुक्रवार को प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी से मुलाकात की. परिजनों ने अनिल सिंह की सकुशल वापसी की गुहार लगाई है. इस पर जिलाधिकारी ने उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिया है. मर्चेंट नेवी ऑफिसर अनिल सिंह की पत्नी गायत्री सिंह ने बताया कि उनके पति दुबई की शिप पर चीफ ऑफिसर के पद पर तैनात हैं. वह 2009 से मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हैं. ईरानी सैनिकों ने शिप पर हमला करके शिप को जब्त कर लिया है. शिप पर कुल 18 लोग हैं. इनमें से 16 लोग भारत के हैं. 1 व्यक्ति श्रीलंका और 1 बांग्लादेश का है. ईरानी सेना ने 10 लोगों को बिना किसी आरोप के जेल में डाल दिया है, जबकि 8 लोग अभी भी शिप पर हैं. अनिल के परिजन डीएम से मिले. (Video Credit: ETV Bharat) परिवार को मिली जानकारी: उन्होंने बताया कि कई दिनों तक पूछताछ के बाद ईरान के सैनिकों की अनुमति पर प्रतापगढ़ के रहने वाले चीफ ऑफिसर ने परिजनों को जानकारी दी. अनिल सिंह के ईरान में फंसे होने से परिवार बेहद परेशान है. उन्होंने केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय को भी पत्र लिखे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है. अब परिवार ने प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी से गुहार लगाई है.