प्रतापगढ़ के मर्चेंट नेवी ऑफिसर ईरान में फंसे; परिजनों ने सरकार से लगाई वापसी की गुहार

प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने बताया कि परिवार की हरसंभव मदद की जाएगी. विदेश मंत्रालय से संपर्क करेंगे.

मर्चेंट नेवी ऑफिसर अनिल सिंह.
मर्चेंट नेवी ऑफिसर अनिल सिंह. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 7:14 AM IST

प्रतापगढ़: कुंडा के सराय गोपाल खेमीपुर निवासी मर्चेंट नेवी ऑफिसर अनिल सिंह ईरान में फंसे हैं. उनके परिवार ने शुक्रवार को प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी से मुलाकात की. परिजनों ने अनिल सिंह की सकुशल वापसी की गुहार लगाई है. इस पर जिलाधिकारी ने उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिया है.

मर्चेंट नेवी ऑफिसर अनिल सिंह की पत्नी गायत्री सिंह ने बताया कि उनके पति दुबई की शिप पर चीफ ऑफिसर के पद पर तैनात हैं. वह 2009 से मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हैं. ईरानी सैनिकों ने शिप पर हमला करके शिप को जब्त कर लिया है. शिप पर कुल 18 लोग हैं. इनमें से 16 लोग भारत के हैं. 1 व्यक्ति श्रीलंका और 1 बांग्लादेश का है. ईरानी सेना ने 10 लोगों को बिना किसी आरोप के जेल में डाल दिया है, जबकि 8 लोग अभी भी शिप पर हैं.

अनिल के परिजन डीएम से मिले. (Video Credit: ETV Bharat)

परिवार को मिली जानकारी: उन्होंने बताया कि कई दिनों तक पूछताछ के बाद ईरान के सैनिकों की अनुमति पर प्रतापगढ़ के रहने वाले चीफ ऑफिसर ने परिजनों को जानकारी दी. अनिल सिंह के ईरान में फंसे होने से परिवार बेहद परेशान है. उन्होंने केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय को भी पत्र लिखे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है. अब परिवार ने प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी से गुहार लगाई है.

1 महीने से ज्यादा समय बीता: बेटे ऋतुराज सिंह ने बताया कि कंपनी का शिप केमिकल और ऑयल लेकर दुबई जा रहा था. 8 दिसंबर को ईरानी सैनिक चेकिंग के लिए शिप रोकने लगे, लेकिन चालक दल उन्हें आतंकी समझकर आगे बढ़ गया. इस पर सैनिकों ने फायरिंग की और शिप रोक ली. उन्होंने जहाज को कब्जे में लेते हुए सभी अधिकारियों को बंधक बना लिया. घटना के 4 दिन बाद उनके पिता को फोन करने की अनुमति मिली तो उन्होंने परिवार को पूरी बात बताई.

8 जनवरी को उन्होंने फिर से फोन करके बताया कि उन्हें ईरान की जेल में डाल दिया गया है. ऋतुराज सिंह ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय को ऑनलाइन पत्र भेजकर पिता को मुक्त कराने की मांग की है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.

DM ने दिया भरोसा: प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने बताया कि कुंडा के सराय गोपाल खेमीपुर का रहने वाला परिवार उनके पास आया था. परिवार के लोगों ने बताया कि अनिल सिंह मर्चेंट नेवी में काम कर रहे थे. ईरान की फोर्स ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में हम भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से बात करेंगे और परिवार की हरसंभव मदद की जाएगी.

