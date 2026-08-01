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कानपुर के मर्चेंट नेवी अफसर का शव आज लाया जाएगा माॅस्को, यूक्रेन के ड्रोन हमले में चली गई थी जान

सांसद रमेश अवस्थी और विधायक सुरेंद्र मैथानी शनिवार को पीड़ित परिवार को सांत्वना देने उनके घर पहुंचे.

सांसद रमेश अवस्थी और विधायक सुरेंद्र मैथानी ने परिजनों से की मुलाकात, इनसेट में सागर गुप्ता की फाइल फोटो
सांसद रमेश अवस्थी और विधायक सुरेंद्र मैथानी ने परिजनों से की मुलाकात, इनसेट में सागर गुप्ता की फाइल फोटो (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 10:39 PM IST

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कानपुर : रूस- यूक्रेन संघर्ष के दौरान एक ड्रोन हमले में जान गंवाने वाले शास्त्री नगर निवासी सागर गुप्ता (चीफ आफिसर, मर्चेंट नेवी) के पार्थिव शरीर को भारत लाने के प्रक्रिया तेज हो गई है. बताया जा रहा है कि सागर गुप्ता का पार्थिव शरीर आज मॉस्को पहुंच जाएगा, जिसके बाद उसे दिल्ली लाया जाएगा और फिर कानपुर रवाना किया जाएगा.

सांसद रमेश अवस्थी और गोविंद नगर से विधायक सुरेंद्र मैथानी शनिवार को पीड़ित परिवार को सांत्वना देने उनके घर पहुंचे. इस दौरान सांसद ने सागर गुप्ता के बड़े भाई मनीष गुप्ता की बात विदेश मंत्रालय के अवर सचिव से फोन पर करवाई. अवर सचिव ने जानकारी दी कि सागर का पार्थिव शरीर आज मॉस्को लाया जाएगा.

सांसद रमेश अवस्थी ने बताया कि शनिवार को सागर गुप्ता के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की है. परिजनों की फोन पर बात विदेश मंत्रालय के अवर सचिव विभूति नाथ पांडेय से करवाई गई है. अवर सचिव ने जानकारी दी कि सागर का पार्थिव शरीर आज मॉस्को लाया जाएगा.

अधिकारियों के अनुसार, अगले दो दिनों में पार्थिव शरीर कानपुर स्थित आवास पर पहुंचने की उम्मीद है. पीड़ितों का हर संभव मदद का प्रयास किया जाएगा. भाई मनीष ने बताया कि सागर ही पूरे घर का अकेला सहारा और आर्थिक आधार थे. उनके जाने से अब पूरे परिवार का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है.

18 जुलाई को ड्रोन हमले में चली गई जान : बता दें कि रूस- यूक्रेन संघर्ष के दौरान ब्लैक सी में हुए एक ड्रोन हमले में कानपुर के शास्त्री नगर निवासी और मर्चेंट नेवी के चीफ ऑफिसर सागर गुप्ता (30) की मौत हो गई. हमला 18 जुलाई को उस समय हुआ जब उनका कार्गो शिप तुर्की से रूस के एक बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था.



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