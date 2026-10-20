कराची बंदरगाह पर 5 महीने से फंसा भारतीय मर्चेंट नेवी ऑफिसर; प्रयागराज के परिवार ने लगाई मदद की गुहार
विनीत किशोर मिश्र का परिवार मूल रूप से प्रयागराज जिले की बारा तहसील के बघला गांव का रहने वाला है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 7:06 AM IST
प्रयागराज: पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर एक मालवाहक जहाज में फंसे भारतीय मर्चेंट नेवी के चीफ अफसर विनीत किशोर मिश्र (35) की जिंदगी दांव पर लगी है. पिछले पांच महीने से जहाज पर बंदी जैसी स्थिति में दिन काट रहे विनीत का वीजा और अनुबंध समाप्त हो चुका है. जहाज का ईंधन खत्म होने से वह 'ब्लैकआउट' के साए में है और कई महीनों से वेतन भी रोक दिया गया है.
प्रयागराज स्थित उनके पैतृक आवास पर 25 साल भारतीय सेना में सेवा कर चुके पूर्व फौजी पिता, बिलखती पत्नी और दो मासूम बच्चे भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विनीत को सुरक्षित स्वदेश लाने की गुहार लगा रहे हैं. विनीत किशोर मिश्र का परिवार मूल रूप से प्रयागराज जिले की बारा तहसील के बघला गांव का रहने वाला है और वर्तमान में परिवार लालापुर इलाके में निवास करता है.
पिता ललित किशोर मिश्र भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए और बाद में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पद से भी रिटायर हुए. विनीत पिछले करीब 10 वर्षों से मर्चेंट नेवी में कार्यरत हैं. इसी वर्ष फरवरी में वह छुट्टी पर घर आए थे और परिवार से मिलकर दोबारा ड्यूटी पर लौटे थे.
17 अप्रैल से फंसे विनीत: विनीत जिस मालवाहक जहाज पर चीफ अफसर के तौर पर तैनात थे, वह इराक और ओमान के समुद्री मार्गों से होते हुए करीब 17 अप्रैल को पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर पहुंचा था. कराची पहुंचने के बाद जहाज पर माल लोड किया गया, लेकिन आगे की यात्रा की अनुमति नहीं मिली. बाद में जहाज से माल भी उतरवा लिया गया.
बताया जा रहा है कि शिपिंग कंपनी और स्थानीय एजेंसी के बीच उपजे वित्तीय या दस्तावेजी विवाद के चलते जहाज को कराची पोर्ट पर ही रोक दिया गया, जिसका खामियाजा चालक दल को भुगतना पड़ रहा है. अगस्त महीने में हीं विनीत का सर्विस बांड और वीजा दोनों समाप्त हो चुके थे. इसके बावजूद उन्हें स्वदेश लौटने के लिए टिकट और रिलीविंग नहीं दी गई.
परिजनों ने बताया कि जहाज का ईंधन पूरी तरह समाप्त हो चुका है, जिससे बिजली आपूर्ति ठप है और जहाज पर 'ब्लैकआउट' हो चुका है. जहाज का रसोई बंद हो चुकी है. बाहर से आने वाले राशन पर गुजारा हो रहा है. बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े जहाज से उतरने की अनुमति चालक दल को नहीं दी जा रही है.
नहीं हो पा रहा संपर्क: पिता ललित किशोर मिश्र ने कहा कि पहले विनीत से कभी-कभार बात हो जाती थी, लेकिन पिछले तीन-चार दिनों से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है, जिससे परिवार किसी बड़ी अनहोनी की आशंका से घबरा रहा है. घर पर विनीत की पत्नी नेहा मिश्रा अपने दो मासूम बच्चों के साथ रहती हैं.
नेहा मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भावुक अपील करते हुए कहा है कि हम बहुत लाचार हैं. मेरे पति महीनों से पाकिस्तान में फंसे हैं और वहां हालात बदतर हैं. सरकार इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता पर ले और मेरे पति को सुरक्षित वतन वापस लाए.
क्षेत्रीय विधायक डॉ. वाचस्पति ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से तत्काल कूटनीतिक हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने गृह मंत्रालय से पूरे मामले की जांच कराने और विनीत मिश्र की कराची से सकुशल वतन वापसी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है.
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