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कराची बंदरगाह पर 5 महीने से फंसा भारतीय मर्चेंट नेवी ऑफिसर; प्रयागराज के परिवार ने लगाई मदद की गुहार

कराची बंदरगाह पर 5 महीने से फंसा भारतीय मर्चेंट नेवी ऑफिसर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर एक मालवाहक जहाज में फंसे भारतीय मर्चेंट नेवी के चीफ अफसर विनीत किशोर मिश्र (35) की जिंदगी दांव पर लगी है. पिछले पांच महीने से जहाज पर बंदी जैसी स्थिति में दिन काट रहे विनीत का वीजा और अनुबंध समाप्त हो चुका है. जहाज का ईंधन खत्म होने से वह 'ब्लैकआउट' के साए में है और कई महीनों से वेतन भी रोक दिया गया है.

प्रयागराज स्थित उनके पैतृक आवास पर 25 साल भारतीय सेना में सेवा कर चुके पूर्व फौजी पिता, बिलखती पत्नी और दो मासूम बच्चे भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विनीत को सुरक्षित स्वदेश लाने की गुहार लगा रहे हैं. विनीत किशोर मिश्र का परिवार मूल रूप से प्रयागराज जिले की बारा तहसील के बघला गांव का रहने वाला है और वर्तमान में परिवार लालापुर इलाके में निवास करता है.