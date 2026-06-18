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मर्चेंट नेवी कैडेट आदित्य शर्मा का आज पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार, अमेरिकी हमले में गई थी जान

हमीरपुर: अमेरिकी हमले में जान गंवाने वाले हिमाचल प्रदेश के 23 साल के मर्चेंट नेवी कैडेट आदित्य शर्मा की पार्थिव देह हमीरपुर जिले में पहुंच गई है. गुरुवार को हमीरपुर जिले के भालू गांव निवासी आदित्य शर्मा के पार्थिव शरीर का डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में पोस्टमार्टम किया गया. मेडिकल कॉलेज के शव गृह में दो डॉक्टरों की टीम ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत पोस्टमार्टम किया. इस दौरान आदित्य शर्मा के चाचा सहित अन्य परिजन भी मौजूद रहे.

पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद रहे अधिकारी

मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के डॉक्टरों के मुताबिक पोस्टमार्टम के दौरान प्रथम दृष्टया आदित्य के सिर पर गहरी चोट का निशान दिखाई दिया है. डॉक्टरों की टीम ने सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए पोस्टमार्टम प्रोसेस पूरी की. मेडिकल कॉलेज परिसर में सुबह से ही प्रशासनिक अधिकारियों और परिजनों की आवाजाही बनी रही. पोस्टमार्टम प्रक्रिया के दौरान एसडीएम नादौन निशांत शर्मा, पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे और पूरी व्यवस्था पर नजर बनाए रखी. वहीं, डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य भी शव गृह पहुंचे और उन्होंने पोस्टमार्टम से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं की निगरानी की.