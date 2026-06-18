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मर्चेंट नेवी कैडेट आदित्य शर्मा का आज पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार, अमेरिकी हमले में गई थी जान

ओमान में अमेरिकी हमले में जान गंवाने वाले मर्चेंट नेवी कैडेट आदित्य शर्मा का हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में हुआ पोस्टमार्टम.

Hamirpur Aditya Sharma cremation
आदित्य शर्मा का आज होगा अंतिम संस्कार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 12:29 PM IST

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हमीरपुर: अमेरिकी हमले में जान गंवाने वाले हिमाचल प्रदेश के 23 साल के मर्चेंट नेवी कैडेट आदित्य शर्मा की पार्थिव देह हमीरपुर जिले में पहुंच गई है. गुरुवार को हमीरपुर जिले के भालू गांव निवासी आदित्य शर्मा के पार्थिव शरीर का डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में पोस्टमार्टम किया गया. मेडिकल कॉलेज के शव गृह में दो डॉक्टरों की टीम ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत पोस्टमार्टम किया. इस दौरान आदित्य शर्मा के चाचा सहित अन्य परिजन भी मौजूद रहे.

पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद रहे अधिकारी

मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के डॉक्टरों के मुताबिक पोस्टमार्टम के दौरान प्रथम दृष्टया आदित्य के सिर पर गहरी चोट का निशान दिखाई दिया है. डॉक्टरों की टीम ने सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए पोस्टमार्टम प्रोसेस पूरी की. मेडिकल कॉलेज परिसर में सुबह से ही प्रशासनिक अधिकारियों और परिजनों की आवाजाही बनी रही. पोस्टमार्टम प्रक्रिया के दौरान एसडीएम नादौन निशांत शर्मा, पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे और पूरी व्यवस्था पर नजर बनाए रखी. वहीं, डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य भी शव गृह पहुंचे और उन्होंने पोस्टमार्टम से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं की निगरानी की.

"आदित्य शर्मा के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम किया गया है. पोस्टमार्टम के बाद शव को उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा, जहां परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और क्षेत्र के लोगों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार किया जाएगा." - निशांत शर्मा, एसडीएम नादौन

पैतृक गांव में आज होगा अंतिम संस्कार

पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर को उनके पैतृक क्षेत्र के लिए रवाना किया जाएगा, जहां पूरे रीति-रिवाजों और सम्मान के साथ मर्चेंट नेवी कैडेट आदित्य शर्मा का अंतिम संस्कार किया जाएगा. आदित्य शर्मा की असामयिक मृत्यु से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और गांव सहित पूरे जिले में गमगीन माहौल बना हुआ है. स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य लगातार परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं.

हमीरपुर जिले में शोक का माहौल

गौरतलब है कि आदित्य शर्मा मर्चेंट नेवी में कैडेट के रूप में कार्यरत थे. ओमान में अमेरिकी हमले में उनकी मौत हुई है. उनकी मौत की खबर सामने आने के बाद से ही पूरे हमीरपुर जिले में शोक का माहौल है. हर कोई इस युवा बेटे को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है. आज उनके पैतृक गांव में पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

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