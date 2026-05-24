महाराष्ट्र से कानपुर लाया गया आरोपी मेराज अंसारी; नाइजीरियन गैंग का कनेक्शन आया सामने, पूछताछ में किये खुलासे
1.27 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में आरोपी मेराज अंसारी को पुलिस ने रविवार को जेल भेज दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 7:14 PM IST
कानपुर : जिले में अगस्त 2025 में 1.27 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में ट्रांजिट रिमांड पर लिये गये आरोपी मेराज अंसारी को पुलिस ने रविवार को जेल भेज दिया है. पुलिस का दावा है कि पूछताछ में आरोपी ने कई खुलासे किये हैं. पुलिस ने आरोपी को महाराष्ट्र के वसई विरार से पकड़ा था. पुलिस से बचने के लिए आरोपी मुंबई के पास अपना हुलिया बदलकर घूम रहा था.
डीसीपी अपराध श्रवण कुमार ने बताया कि अगस्त 2025 में पीड़ित सरदार मोहकम सिंह के मोबाइल अकाउंट से 1 करोड़ 27 लाख रुपये का फ्रॉड हुआ था. घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़ित के बैंक खाते को फ्रीज करवा दिया था, जिससे करीब 72 लाख रुपये सुरक्षित बच गए थे. वहीं, ठगी की रकम से खरीदे गए करीब 54 लाख रुपये के सोने को भी पुलिस ने वापस करवा लिया था.
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह ठगी बेहद गंभीर थी. शुरुआत में 6 महीने तक पुलिस टीम को कोई लीड नहीं मिल रही थी. दावा है कि इसके बाद पोर्टल से कुछ जरूरी डेटा कलेक्ट किया गया. डेटा के आधार पर पुलिस टीम ने सबसे पहले मार्च में अरशद अंसारी नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. अरशद की गिरफ्तारी के बाद मुख्य आरोपी मेराज अंसारी फरार हो गया था, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस टीम एक हफ्ते से मुंबई में डेरा डाले हुए थी. आखिरकार नंबरों और मुखबिर की डिटेल के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
उन्होंने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया है कि इस अपराध में दो नाइजीरियन गैंग के लोग भी शामिल हैं. दरअसल, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका में ईमेल हैक कर फ्रॉड करने वाला एक बड़ा गैंग सक्रिय है. ये लोग बड़ी-बड़ी कंपनी कारोबारियों के ईमेल हैक करके वहां से डेटा चुराते हैं. क्योंकि अधिकांश कारोबार ईमेल के जरिए होता है. इसके बाद ये लोग रिसर्च करते हैं कि किस मोबाइल नंबर से कारोबारी का पूरा काम चल रहा है और फिर उसी आधार पर सिम स्वैप की घटना को अंजाम देते हैं.
इस मामले में पुलिस एक टेलीकॉम कंपनी की भूमिका की भी जांच कर रही है. डीसीपी ने बताया कि जब पीड़ित की सिम ब्लॉक हुई, तो वह तत्काल कंपनी के पास गए थे. इसके बावजूद आरोपियों के नाम पर दोबारा सिम री-इश्यू कर दिया गया और उसका इस्तेमाल अपराध में हुआ. पुलिस इस बिंदु पर जांच कर रही है कि सिम दोबारा कैसे जारी हुई, क्या डॉक्यूमेंट लिए गए और क्या इसमें नेटवर्क कंपनी के लोग शामिल हैं? पुलिस ने कंपनी से डेटा मांगा है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर कंपनी के लोगों को भी मुल्जिम बनाकर जेल भेजा जाएगा.
उन्होंने बताया कि इसी गैंग से जुड़े दो और केस चेन्नई और मुंबई में भी मिले हैं. हालांकि उन मुकदमों का इस केस से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन जहां भी यह केस दर्ज हैं वहां की पुलिस टीम को इन्फॉर्म किया जा रहा है ताकि वे भी इस गैंग की रिमांड लेकर अपने केस को वर्कआउट कर सकें. आरोपी मेराज ने इससे पहले साल 2021 में रेवाड़ी में भी इसी तरह के अपराध को अंजाम दिया था.
यह भी पढ़ें : कानपुर में 1.27 करोड़ की साइबर ठगी में एक और गिरफ्तारी, सरदार के भेष में छिपा ठग महाराष्ट्र से पकड़ा गया