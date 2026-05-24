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महाराष्ट्र से कानपुर लाया गया आरोपी मेराज अंसारी; नाइजीरियन गैंग का कनेक्शन आया सामने, पूछताछ में किये खुलासे

महाराष्ट्र से कानपुर लाया गया आरोपी मेराज अंसारी ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : जिले में अगस्त 2025 में 1.27 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में ट्रांजिट रिमांड पर लिये गये आरोपी मेराज अंसारी को पुलिस ने रविवार को जेल भेज दिया है. पुलिस का दावा है कि पूछताछ में आरोपी ने कई खुलासे किये हैं. पुलिस ने आरोपी को महाराष्ट्र के वसई विरार से पकड़ा था. पुलिस से बचने के लिए आरोपी मुंबई के पास अपना हुलिया बदलकर घूम रहा था. डीसीपी अपराध श्रवण कुमार ने बताया कि अगस्त 2025 में पीड़ित सरदार मोहकम सिंह के मोबाइल अकाउंट से 1 करोड़ 27 लाख रुपये का फ्रॉड हुआ था. घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़ित के बैंक खाते को फ्रीज करवा दिया था, जिससे करीब 72 लाख रुपये सुरक्षित बच गए थे. वहीं, ठगी की रकम से खरीदे गए करीब 54 लाख रुपये के सोने को भी पुलिस ने वापस करवा लिया था. डीसीपी अपराध श्रवण कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)



पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह ठगी बेहद गंभीर थी. शुरुआत में 6 महीने तक पुलिस टीम को कोई लीड नहीं मिल रही थी. दावा है कि इसके बाद पोर्टल से कुछ जरूरी डेटा कलेक्ट किया गया. डेटा के आधार पर पुलिस टीम ने सबसे पहले मार्च में अरशद अंसारी नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. अरशद की गिरफ्तारी के बाद मुख्य आरोपी मेराज अंसारी फरार हो गया था, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस टीम एक हफ्ते से मुंबई में डेरा डाले हुए थी. आखिरकार नंबरों और मुखबिर की डिटेल के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया.