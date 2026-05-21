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कानपुर में 1.27 करोड़ की साइबर ठगी में एक और गिरफ्तारी, सरदार के भेष में छिपा ठग महाराष्ट्र से पकड़ा गया

शातिर ठग पुलिस से बचने के लिए मुंबई के पास अपना हुलिया बदलकर सरदार के भेष में घूम रहा था.

पुलिस ने ठग को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया.
पुलिस ने ठग को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया. (Photo Credit; Kanpur Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 6:07 PM IST

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कानपुर : कमिश्नरेट पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने अगस्त 2025 में हुए 1 करोड़ 27 लाख के साइबर फ्रॉड मामले में दूसरे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी मेराज अंसारी को महाराष्ट्र के वसई विरार से पकड़ा गया है. शातिर ठग पुलिस से बचने के लिए मुंबई के पास अपना हुलिया बदलकर सरदार के भेष में घूम रहा था.

पुलिस उपायुक्त (अपराध) श्रवण कुमार ने बताया कि इस पूरे खेल के पीछे एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट काम कर रहा है, जिसमें दो नाइजीरियाई नागरिक भी शामिल हैं. पकड़े गए आरोपी को स्थानीय कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर लाया जा रहा है.

यह पूरा मामला अगस्त 2025 का है. ठगों ने पीड़ित सरदार मोहकम सिंह की ई-सिम को स्वैप यानी डमी सिम एक्टिवेट कर उनके बैंक खाते से 1,27,00,000 की भारी-भरकम रकम पार कर दी थी. ठगी की इस बड़ी वारदात के बाद पुलिस को जांच में पता चला कि आरोपियों ने इस रकम से करीब 54 लाख का सोना भी खरीदा था.

शुरुआती छह महीनों तक यह मामला पूरी तरह से ब्लाइंड केस बना हुआ था और पुलिस को कोई पुख्ता सुराग नहीं मिल पा रहा था. इसके बाद पुलिस कमिश्नर और डीजीपी के कड़े निर्देशों पर क्राइम ब्रांच और साइबर थाने की टीमों ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और नए सिरे से जांच शुरू की.

भारत सरकार के डाटा और फोटो से मिला सुराग : पुलिस उपायुक्त (अपराध) श्रवण कुमार सिंह ने बताया, इस केस को सुलझाने में भारत सरकार के डाटा और तकनीकी विश्लेषण की मदद ली गई. डिजिटल जांच के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध की फोटो हाथ लगी, जिसका चेहरा अपराध के समय इस्तेमाल की गई पहचान से काफी मिलता-जुलता था.

ठग ने अलग-अलग जगहों पर अपने फर्जी नाम रख रखे थे, लेकिन पुलिस टीम ने हार नहीं मानी और लगातार छह महीने तक टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस के जरिए उसका पीछा करती रही. इसी कड़ी में पहले एक आरोपी अरशद अंसारी को मेरठ से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.

सरदार का हुलिया बनाकर स्कूटी से घूम रहा था मेराज : पहले आरोपी से मिली जानकारी के बाद क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की टीम दूसरे आरोपी मेराज अंसारी की तलाश में महाराष्ट्र में डेरा डाले हुए थी. वसई विरार इलाके में करीब पांच दिनों तक लगातार पीछा और रेकी करने के बाद आखिरकार पुलिस ने मेराज को दबोच लिया.

गिरफ्तारी के वक्त पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपी स्कूटी पर सरदार का भेष बनाकर घूम रहा था और लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था. पुख्ता सर्विलांस इनपुट के कारण वह पुलिस के जाल में फंस गया. गिरफ्तार आरोपी से हुई शुरुआती पूछताछ में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इस पूरे सिम स्वैपिंग फ्रॉड में दो नाइजीरियाई नागरिक भी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, जो बैकएंड से इस नेटवर्क को चला रहे थे. कानपुर पुलिस अब आरोपी को रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ करेगी, ताकि गैंग से जुड़े नाइजीरियाई नागरिकों के ठिकानों का पता लगाया जा सके.

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