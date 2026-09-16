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चंडीगढ़ में ऑल इंडिया गर्ल्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरण, पलवल में 10-11 अक्टूबर को जुटेंगी देशभर की 12 गर्ल्स वॉलीबॉल टीमें

पलवल में 10-11 अक्टूबर को पहला ऑल इंडिया गर्ल्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट होगा, जिसमें 12 टीमें और आकर्षक नकद पुरस्कार होंगे.

All India Volleyball Tournament
ऑल इंडिया गर्ल्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 16, 2026 at 12:42 PM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आयोजित किए जा रहे "मेरा हरियाणा कप" के पहले ऑल इंडिया गर्ल्स वॉलीबॉल कैश प्राइज टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरण किया गया. टूर्नामेंट 10 और 11 अक्टूबर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, पलवल में होगा. प्रतियोगिता में देशभर की 12 महिला वॉलीबॉल टीमें हिस्सा लेंगी.

पलवल में होगा मुकाबला: हरियाणा स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक महासचिव अमरजीत कुमार ने बताया कि, "टूर्नामेंट का उद्देश्य लड़कियों को वॉलीबॉल में आगे बढ़ने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराना है. सभी 12 टीमों से किसी तरह की एंट्री फीस नहीं ली जाएगी. खिलाड़ियों के लिए 9 से 11 अक्टूबर तक पलवल में रहने, आने-जाने, रिफ्रेशमेंट बॉक्स, लंच और डिनर की सुविधा भी आयोजन समिति की ओर से नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी."

चंडीगढ़ में ऑल इंडिया गर्ल्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरण (ETV Bharat)

विजेता को 51 हजार का पुरस्कार: टूर्नामेंट की विजेता टीम को 51 हजार रुपये और ट्रॉफी, जबकि रनर-अप टीम को 31 हजार रुपये और ट्रॉफी दी जाएगी. तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 21 हजार रुपये और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी. इसके अलावा व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाएगा.

बेस्ट खिलाड़ियों को मिलेंगे पांच-पांच हजार: प्रतियोगिता में बेस्ट सेटर, बेस्ट आउटसाइड हिटर, बेस्ट मिडिल ब्लॉकर, बेस्ट ऑपोजिट और बेस्ट लिबरो के साथ टूर्नामेंट की मोस्ट वैल्यूएबल गर्ल्स प्लेयर का चयन किया जाएगा. प्रत्येक चयनित खिलाड़ी को 5 हजार रुपये का कैश प्राइज और ट्रॉफी दी जाएगी.

12 टीमें लेंगी हिस्सा

  • कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, हरियाणा
  • धर्मशाला हिमाचल प्रदेश SAI टीम
  • छत्तीसगढ़-झारखंड
  • पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़
  • मेरठ यूनिवर्सिटी
  • चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मोहाली
  • चंडीगढ़ कोचिंग सेंटर, U.T.
  • पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला
  • टेंज़ो क्लब, लखनऊ
  • उत्तर प्रदेश पुलिस
  • MDU यूनिवर्सिटी, रोहतक, हरियाणा
  • CRPF, अजमेर, राजस्थान

संजय फोगाट ने आयोजकों को दी बधाई: पूर्व अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार विजेता संजय फोगाट ने कहा कि, "हम हरियाणा स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के सभी सदस्यों की सराहना और बधाई करते हैं, जो क्रिकेट और वॉलीबॉल को ग्रासरूट स्तर पर बढ़ावा देने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं. उभरते हुए खिलाड़ियों को मंच देने का यह प्रयास सराहनीय है. एसोसिएशन वर्ष 2004 से जिला, राज्य, राष्ट्रीय और ट्राईसिटी स्तर पर लड़कों और लड़कियों के क्रिकेट व वॉलीबॉल को बढ़ावा दे रही है."

बता दें कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य "बेटी खिलाओ" अभियान के तहत लड़कियों को खेलों से जोड़ना और उन्हें प्रतिस्पर्धी मंच उपलब्ध कराना है. यह पहल "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" की थीम से भी जुड़ी है.

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