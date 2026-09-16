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चंडीगढ़ में ऑल इंडिया गर्ल्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरण, पलवल में 10-11 अक्टूबर को जुटेंगी देशभर की 12 गर्ल्स वॉलीबॉल टीमें

ऑल इंडिया गर्ल्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावर ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आयोजित किए जा रहे "मेरा हरियाणा कप" के पहले ऑल इंडिया गर्ल्स वॉलीबॉल कैश प्राइज टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरण किया गया. टूर्नामेंट 10 और 11 अक्टूबर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, पलवल में होगा. प्रतियोगिता में देशभर की 12 महिला वॉलीबॉल टीमें हिस्सा लेंगी. पलवल में होगा मुकाबला: हरियाणा स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक महासचिव अमरजीत कुमार ने बताया कि, "टूर्नामेंट का उद्देश्य लड़कियों को वॉलीबॉल में आगे बढ़ने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराना है. सभी 12 टीमों से किसी तरह की एंट्री फीस नहीं ली जाएगी. खिलाड़ियों के लिए 9 से 11 अक्टूबर तक पलवल में रहने, आने-जाने, रिफ्रेशमेंट बॉक्स, लंच और डिनर की सुविधा भी आयोजन समिति की ओर से नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी." चंडीगढ़ में ऑल इंडिया गर्ल्स वॉलीबॉल टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरण (ETV Bharat) विजेता को 51 हजार का पुरस्कार: टूर्नामेंट की विजेता टीम को 51 हजार रुपये और ट्रॉफी, जबकि रनर-अप टीम को 31 हजार रुपये और ट्रॉफी दी जाएगी. तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 21 हजार रुपये और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी. इसके अलावा व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाएगा.